Amerykanie odnaleźli ciała przy rozbitym w Afganistanie samolocie wojskowym

Szczątki dwóch osób lecących samolotem wojskowym, który w poniedziałek rozbił się w afgańskiej prowincji Ghazni, zostały we wtorek odnalezione przez wojsko USA - informują amerykańskie media. Talibowie utrzymują, że to oni zestrzelili samolot, a w katastrofie zginęło "wielu" amerykańskich żołnierzy.

Poszukiwania ciał utrudnione przez talibów

We wtorek siły rządowe Afganistanu próbowały dotrzeć do wraku, ale wówczas napotkały opór bojowników talibskich, w wyniku czego doszło do wymiany ognia. Kolejnych kilka prób dotarcia do zniszczonej maszyny także zakończyło się niepowodzeniem, m.in. ze względu na złe warunki pogodowe.