Świat

Dlaczego Marco Rubio nosi za duże buty? Jest wyjaśnienie

Marco Rubio
Rubio: nie chcemy, żeby nasi sojusznicy byli słabi
Źródło: TVN24
Internet oszalał na punkcie za dużych butów sekretarza stanu USA Marco Rubio. Dlaczego o zdjęciu ze stycznia głośno zrobiło się dopiero teraz i jaki to ma związek z Donaldem Trumpem?

Zdjęcie zbyt dużych butów sekretarza stanu obiegło internet w tym tygodniu. W serwisie X opublikował je m.in. Miles Taylor, ekspert ds. bezpieczeństwa, który pracował w administracji Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji.

Marco Rubio w butach, które przykuły uwagę
Marco Rubio w butach, które przykuły uwagę
Źródło: Chip Somodevilla/Getty Images

Na fotografii, zrobionej w Waszyngtonie po uprowadzeniu wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro przez amerykańskich żołnierzy, Rubio rozmawia z liderem mniejszości w Senacie USA Charlesem Schumerem. Spotkanie odbyło się 7 stycznia. Od tego czasu minęły ponad dwa miesiące. Dlaczego zdjęcie teraz stało się viralem?

Donald Trump rozdaje buty

W poniedziałek "Wall Street Journal" napisał, że Donald Trump z upodobaniem obdarowuje swoich współpracowników butami swojej ulubionej marki Florsheim i "nie pozwoli nikomu wyjść bez pary". - Dostałeś buty? - ma pytać na posiedzeniach swojego gabinetu. A żeby zrobić upominek, sam próbuje zgadywać, jaki kto nosi rozmiar. - Wszyscy panowie je noszą - powiedziała dziennikowi anonimowa urzędniczka z Białego Domu. - To zabawne, bo wszyscy boją się ich nie nosić - zażartował inny rozmówca. Z doniesień "WSJ" wynika, że także Rubio otrzymał buty od Trumpa.

Kpią z butów sekretarza stanu

Autorzy kolejnych wpisów pod viralowym zdjęciem nie szczędzili złośliwych uwag pod adresem polityka. "Wiele osób twierdzi, że Marco Rubio ukrywa swą godność właśnie w tej niewielkiej przestrzeni z tyłu buta", "Marco Rubio tupiący w butach o dwa rozmiary za dużych, które kupił mu Trump, to idealny przykład kultu MAGA. Absurdalne" - czytamy w kolejnych postach na X.

Nie zabrakło odniesień do ostatnich wydarzeń. "Czy wy, MAGA, naprawdę myślicie, że ktokolwiek mówi Donaldowi Trumpowi prawdę o wojnie w Iranie? Przecież Marco Rubio nawet nie chce mówić o tym, że jego cholerne buty nie pasują" - napisał jeden z użytkowników na X.

Pojawiły się także memy. Jeden z nich przedstawia sekretarza stanu w gigantycznym bucie na obrazku wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. "PILNE: Marco Rubio oficjalnie założył jeden z butów Florsheim, które podarował mu prezydent Trump" - skomentował autor mema.

Betsy Klein, reporterka stacji CNN z Białego Domu, w nagraniu opublikowanym w piątek żartowała, iż ludzie w internecie zgadują, że wybór takiego, a nie innego obuwia ma związek z faktem, że Donald Trump "zbiera zamówienia dla swojego zespołu od amerykańskiej firmy obuwniczej Florsheim".

Nietypowe prezenty od Trumpa. "Wszyscy boją się ich nie nosić"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nietypowe prezenty od Trumpa. "Wszyscy boją się ich nie nosić"

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Chip Somodevilla/Getty Images

Marco RubioDonald TrumpUSAModa
