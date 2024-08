14-latek z Polski utonął we Włoszech

Nastoletni chłopiec polskiej narodowości utonął przy plaży w Rimini we Włoszech - podała agencja ANSA. Według niej, nastolatek przebywał na wakacjach w Rimini z grupą bardzo młodych rodaków. Sprawę badają służby.

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek po południu. Poszukiwania 14-latka przy plaży 91 we włoskim Rimini trwały około godziny. Chłopca, który według ANSY miał polskie obywatelsko, odnaleziono nieprzytomnego trzydzieści metrów od brzegu. Reanimacja trwała około 45 minut, ale nie udało się go uratować.