Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Płody zakopane na posesji
Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Eska. Odkrycia miał dokonać robotnik, który pracował na terenie budowy nowego osiedla domków jednorodzinnych.
Płody na posesji w Lutoryżu
Policjanci i prokurator pracowali na posesji całą noc. Jak podało Radio Eska, znaleziono szczątki około 30 płodów. Poprzednia właścicielka nieruchomości, patomorfolożka, miała przyznać się na przesłuchaniu do zakopywania odpadów medycznych na działce. Jak dowiedział się w prokuraturze reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, rozpoczęte śledztwo ma iść w kierunku znieważenia zwłok. Prokuratura zabezpiecza dokumentację, w tym kartoteki pacjentów.
Potwierdza się tym samym wczorajsza hipoteza policji, że kobieta zakopywała w ziemi materiał pochodzący z badań.
Źródło: tvn24.pl