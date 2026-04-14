Rzeszów Kierowca jechał pod prąd, zginął w płonącym aucie. Policja szuka świadków wypadku Oprac. Martyna Sokołowska |

W zderzeniu trzech pojazdów zginęła jedna osoba Źródło: KMP Rzeszów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w piątek (27 marca) po godzinie 9 na odcinku S19 w kierunku Rzeszowa.

Według relacji policji, jadący pod prąd Hyundai zderzył się z lawetą, a potem czołowo z Lexusem. Auto uderzyło w bariery oddzielające pasy ruchu i stanęło w ogniu. Kierowcą Hyundaia był 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, mężczyzna zginął na miejscu.

W wypadku ranny został 39-letni kierowca Lexusa, utytułowany bokser w Rzeszowa, Łukasz Różański. Mężczyzna trafił do szpitala, który już opuścił.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które były świadkami wypadku, posiadają informacje na jego temat lub nagrania z wideorejestratorów, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie. Informacje można przekazywać osobiście w siedzibie komendy przy ul. Wołyńskiej 1, telefonicznie pod numerami 47 821 35 10 (dyżurny, całodobowo) lub 47 821 34 75 (referent postępowania), mailowo na adres rwpkmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl albo dzwoniąc pod numer alarmowy 112.