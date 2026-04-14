Kierowca jechał pod prąd, zginął w płonącym aucie. Policja szuka świadków wypadku
Do wypadku doszło w piątek (27 marca) po godzinie 9 na odcinku S19 w kierunku Rzeszowa.
Według relacji policji, jadący pod prąd Hyundai zderzył się z lawetą, a potem czołowo z Lexusem. Auto uderzyło w bariery oddzielające pasy ruchu i stanęło w ogniu. Kierowcą Hyundaia był 49-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, mężczyzna zginął na miejscu.
W wypadku ranny został 39-letni kierowca Lexusa, utytułowany bokser w Rzeszowa, Łukasz Różański. Mężczyzna trafił do szpitala, który już opuścił.
Widziałeś wypadek? Zgłoś się na policję
Policjanci apelują do wszystkich osób, które były świadkami wypadku, posiadają informacje na jego temat lub nagrania z wideorejestratorów, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie. Informacje można przekazywać osobiście w siedzibie komendy przy ul. Wołyńskiej 1, telefonicznie pod numerami 47 821 35 10 (dyżurny, całodobowo) lub 47 821 34 75 (referent postępowania), mailowo na adres rwpkmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl albo dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
