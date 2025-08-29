Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Tadeusz Lutak skończył 108 lat. "Najstarszy mężczyzna w Polsce i niezłomny żołnierz"

Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku)
Rzeszów
Źródło: Google Earth
Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim "Pancerz", skończył 108 lat. Bronił Polski we wrześniu 1939 roku, walczył w szeregach Armii Krajowej i dowodził drużyną dywersyjną. "To człowiek o niezwykłej sile ducha, odwadze i miłości do ojczyzny" - podkreśliła wojewoda podkarpacka.

Najstarszy mężczyzna w Polsce skończył w piątek (29 sierpnia) 108 lat. To kapitan Tadeusz Lutak. Informację oraz zdjęcia zamieściła w mediach społecznościowych wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

"Pan Kapitan brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, walczył w szeregach Armii Krajowej, dowodził drużyną dywersyjną, od lat działała w środowisku kombatanckim. To człowiek o niezwykłej sile ducha, odwadze i miłości do ojczyzny" - czytamy w opublikowanym wpisie.

"Każde spotkanie z Panem Kapitanem to dla mnie wielki zaszczyt i ogromna przyjemność, za co z całego serca dziękuję" - dodała wojewoda.

O 108. urodzinach kapitana Tadeusza Lutaka przypomniała też w mediach społecznościowych fundacja "Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich".

Brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych

Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 roku. Jak czytamy na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, do wojska wstąpił ochotniczo, tuż po ukończeniu szkoły powszechnej. W 1937 roku został przydzielony do szkoły podoficerskiej jako żołnierz służby przygotowawczej 2. Batalionu Pancernego w Żurawicy. 

Po szkole został przydzielony do kompanii czołgów Vickers jako goniec motocyklowy. Uczestniczył w zajęciu Zaolzia, Spiszu i Orawy. 

Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku)
Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku)
Źródło: Jerzy Żygadło/PUW

Od 1 września 1939 roku brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii. Został złapany i miał trafić do niewoli na przymusowe roboty do Niemiec. Udało mu się jednak uciec z kolejowego transportu i wrócił do domu.

Od 1940 roku zaangażowany był w działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Zdobywał informacje wywiadowcze, brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych oraz w akcji likwidacyjnej kolaboranta niemieckiego Edwarda Kocha w Niebylcu. 

Tadeusz Lutak był członkiem grupy dywersyjnej Stanisława Mikulskiego, pseudonim "Żmija". Walczył w organizacji wywiadowczo-dywersyjnej, kryptonim "Ruch".

W 1944 roku został dowódcą drużyny dywersyjnej z Żarnowej w dowodzonym przez ppor. Mikulskiego plutonie dywersyjnym Placówki AK Strzyżów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane. W rodzinne strony wrócił w 1946 roku i w kolejnych latach pracował w Żarnowej - zajmował się rolnictwem i masarstwem. 

W marcu 2023 roku został awansowany na kapitana Wojska Polskiego w stanie spoczynku. 

Za zasługi został odznaczony: Medalem Wojska, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Pro Bono Poloniae. W lutym 2024 otrzymał honorową odznakę "Zasłużony dla województwa podkarpackiego". 

Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku)
Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku)
Źródło: Jerzy Żygadło/PUW
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl, PUW

Źródło zdjęcia głównego: Jerzy Żygadło/PUW

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieRzeszówWojewoda podkarpacki
Czytaj także:
Major Maciej "Slab" Krakowian
Zbiórka dla synów pilota F-16. "Będą musieli dorastać bez taty"
Polska
Sąd utrzymał wyrok, który zapadł w pierwszej instancji
Odbierał pieniądze od seniorek. Ma iść do więzienia
Białystok
imageTitle
Debiutanci w kadrze Urbana
EUROSPORT
Pogoda, Szlichtyngowa (Lubuskie)
Lej kondensacyjny w Wielkopolsce, wiatr łamał gałęzie
METEO
Podlascy politycy PiS są oburzeni sposobem, w jaki zostały podzielone pieniądze
Pieniądze na obronę cywilną. Chcą, by "rząd się wytłumaczył"
Białystok
Premierka Tajlandii Paetongtarn Shinawatra została w piątek odwołana ze stanowiska
Po jednym telefonie odwołali premierkę. "Naruszyła dobre imię kraju"
Świat
Czterolatek oddalił się od domu na rowerku
Wsiadł na rowerek i ruszył w trasę. Czterolatka zatrzymali policjanci
Wrocław
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
WARSZAWA
Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem na siedzibie ministerstwa obrony w Warszawie
"Zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16"
Polska
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Mieszkańcy mogą zostać bez wody i kanalizacji. Burmistrz nie pojawił się na spotkaniu
Szczecin
Burza
Groźna pogoda, są ostrzeżenia. IMGW: możliwość trąby powietrznej
METEO
imageTitle
Holendrzy odkryli karty przed meczem z Polską. Mają kim straszyć
EUROSPORT
Puma na Dolnym Śląsku
"Drapieżnik na terenie miasta". Urzędnicy pokazują nagranie i przestrzegają
Wrocław
Karol Nawrocki
Podpisał ustawę, ale ma "wątpliwości"
Zdrowie
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
BIZNES
debata
Trump odebrał ochronę swojej byłej rywalce
Świat
Ciepło i pogodnie
Taki będzie początek września w pogodzie
METEO
imageTitle
Mistrzynie zdetronizowane. Niespodzianka w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Strażacy usuwają gałąź złamaną przez burzę
Przeszła silna burza, pojawiła się trąba powietrzna
METEO
warszawa samochody auta ulica
Kaski i rewolucja w prawie jazdy. Rząd szykuje zmiany
BIZNES
imageTitle
Specjalny gość na trybunach i wzruszające podziękowanie
EUROSPORT
Siostra Małgorzata Chmielewska
Burza po liście otwartym siostry Chmielewskiej
Polska
Podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego major Maciej "Slab" Krakowian
"Coś, co po katastrofie wyglądało jako białe, na koniec było czarne. Poczekajmy"
Polska
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Co o edukacji zdrowotnej mówią lekarze? "Moje dzieci na pewno będą uczestniczyć w tych zajęciach"
Piotr Wójcik
Zakład Karny w Iławie
Próba ucieczki z więzienia, jeden z więźniów pobity przez strażnika
Olsztyn
W ogniu stanął las
Pożar zaczął się w opuszczonym domu. Płonie kilka hektarów lasu i pól
Lublin
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Śledztwo po katastrofie F-16 nie jest jedyne. "Dwa incydenty"
Polska
imageTitle
Nowe wieści po wypadku legendy. Powiało optymizmem
EUROSPORT
20 lat od huraganu Katrina
20 lat od Katriny. Zidentyfikowali ofiarę, pomógł naszyjnik
METEO
Dzielnicowi uratowali niemowlę zatrzaśnięte w samochodzie
Niemowlę zatrzaśnięte w samochodzie. Szybka interwencja policji 
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica