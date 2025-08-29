Tadeusz Lutak skończył 108 lat. "Najstarszy mężczyzna w Polsce i niezłomny żołnierz"

Rzeszów Źródło: Google Earth

Najstarszy mężczyzna w Polsce skończył w piątek (29 sierpnia) 108 lat. To kapitan Tadeusz Lutak. Informację oraz zdjęcia zamieściła w mediach społecznościowych wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

"Pan Kapitan brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, walczył w szeregach Armii Krajowej, dowodził drużyną dywersyjną, od lat działała w środowisku kombatanckim. To człowiek o niezwykłej sile ducha, odwadze i miłości do ojczyzny" - czytamy w opublikowanym wpisie.

"Każde spotkanie z Panem Kapitanem to dla mnie wielki zaszczyt i ogromna przyjemność, za co z całego serca dziękuję" - dodała wojewoda.

O 108. urodzinach kapitana Tadeusza Lutaka przypomniała też w mediach społecznościowych fundacja "Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich".

Brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych

Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 roku. Jak czytamy na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, do wojska wstąpił ochotniczo, tuż po ukończeniu szkoły powszechnej. W 1937 roku został przydzielony do szkoły podoficerskiej jako żołnierz służby przygotowawczej 2. Batalionu Pancernego w Żurawicy.

Po szkole został przydzielony do kompanii czołgów Vickers jako goniec motocyklowy. Uczestniczył w zajęciu Zaolzia, Spiszu i Orawy.

Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku) Źródło: Jerzy Żygadło/PUW

Od 1 września 1939 roku brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii. Został złapany i miał trafić do niewoli na przymusowe roboty do Niemiec. Udało mu się jednak uciec z kolejowego transportu i wrócił do domu.

Od 1940 roku zaangażowany był w działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Zdobywał informacje wywiadowcze, brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych oraz w akcji likwidacyjnej kolaboranta niemieckiego Edwarda Kocha w Niebylcu.

Tadeusz Lutak był członkiem grupy dywersyjnej Stanisława Mikulskiego, pseudonim "Żmija". Walczył w organizacji wywiadowczo-dywersyjnej, kryptonim "Ruch".

W 1944 roku został dowódcą drużyny dywersyjnej z Żarnowej w dowodzonym przez ppor. Mikulskiego plutonie dywersyjnym Placówki AK Strzyżów. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane. W rodzinne strony wrócił w 1946 roku i w kolejnych latach pracował w Żarnowej - zajmował się rolnictwem i masarstwem.

W marcu 2023 roku został awansowany na kapitana Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Za zasługi został odznaczony: Medalem Wojska, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Pro Bono Poloniae. W lutym 2024 otrzymał honorową odznakę "Zasłużony dla województwa podkarpackiego".

Tadeusz Lutak (zdjęcie z sierpnia 2024 roku) Źródło: Jerzy Żygadło/PUW

