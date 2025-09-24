Zakażenie salmonellą w przedszkolu. Placówka zamknięta do odwołania

Stalowa Wola (Podkarpacie) Źródło: google maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwsze przypadki zachorowań pojawiły się już w środę, jednak informacja o nich trafiła do sanepidu dopiero w poniedziałek – za pośrednictwem szpitala. Ostatecznie liczba osób zakażonych salmonellą w Przedszkolu nr 4 przy ulicy Wańkowicza w Stalowej Woli w ostatnich dniach wzrosła do 32. Sytuację opisał lokalny portal stalowka.net.

- Niestety trudno będzie dociec, co było źródłem zakażenia. Pierwsze zachorowania, jak wynika z wywiadu, miały miejsce już w środę. Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy dopiero w poniedziałek ze szpitala. Próbki żywności są przechowywane 72 godziny, więc pobraliśmy tylko te, które były dostępne - wyjaśnia w rozmowie z portalem stalowka.net lekarz medycyny Stanisław Pieprzny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Sanepid bada ognisko salmonelli

Według wstępnych ustaleń sanepidu, źródłem zakażenia mogła być żywność lub sposób jej przygotowania. Zakażenia wystąpiły w dwóch różnych grupach dzieci, a wspólnym mianownikiem były posiłki serwowane w przedszkolu.

Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli Źródło: Google Maps

Choć większość zakażonych przechodzi infekcję łagodnie, niemniej jednak, wykrycie salmonelli u dziecka oznacza konieczność przebadania i ewentualnego leczenia wszystkich domowników.

Placówka zamknięta

Przedszkole zostało zamknięte 22 września. "Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Stalowej Woli działalność przedszkola zostaje wstrzymana od 22.09.2025r. do odwołania" - informuje derekcja Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli.

Działalność placówki zostanie wznowiona po decyzji sanepidu

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo