Zaginął naukowiec. Wyszedł z domu i nie wrócił

Dr Kacper Świerk to polski naukowiec - etnolog i antropolog kultury. Był związany z Uniwersytetem Gdańskim. Specjalizował się w badaniach nad społecznościami Ameryki Południowej, zwłaszcza peruwiańskiej Amazonii.

Rysopis Kacpra Świerka

Zaginiony mężczyzna ma 176 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma krótkie ciemne włosy z oznakami siwizny i piwne oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne jeansy, brązowe buty typu trep, czarną kurtkę z kapturem, ciemnozieloną czapkę i szalik w pasy: czarne, białe, zielone i rude. Miał ze sobą ciemnoszary plecak z elementami odblaskowymi.

Zaginiony Kacper Świerk Źródło: KMP w Rzeszowie

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Kacpra Świerk, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie – ul. Jagiellońska 13, telefonicznie pod numerami 47 821 3311 lub 47 821 3312, lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Informacje można również przesyłać mailowo na adres: dyzurny.rzeszow@rz.policja.gov.pl.

