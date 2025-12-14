Autokar "przeleciał przez środek ronda". Są poszkodowani

Zgłoszenie o zdarzeniu na rondzie imienia Jacka Kuronia w Rzeszowie strażacy otrzymali przed godziną 7.30. Jak przekazał dyżurny podkarpackiej straży pożarnej, autokar "zjechał na łąkę". "Z bezpośredniej relacji świadka wynika, że autokar przeleciał przez środek ronda, a następnie wypadł przez barierkę i stoczył się w pole" - opisał portal Rzeszów News.
Pojazdem podróżowało 49 osób. Początkowo strażacy informowali o jednej osobie, która została przetransportowana do szpitala.
Policja: 10 pasażerów rannych
- Kierowca autokaru, jadąc w kierunku centrum, przejechał przez środek ronda i zatrzymał się na pasie zieleni. Rannych zostało 10 pasażerów. Zabrano ich do szpitala - przekazał komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Dodał, że kierowca i pasażerowie to obywatele Białorusi.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Jako pierwsze o sprawie poinformowało RMF FM.
Autorka/Autor: tam
Źródło: TVN24, rzeszow-news.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google