Autokar "przeleciał przez środek ronda". Są poszkodowani

Zgłoszenie o zdarzeniu na rondzie imienia Jacka Kuronia w Rzeszowie strażacy otrzymali przed godziną 7.30. Jak przekazał dyżurny podkarpackiej straży pożarnej, autokar "zjechał na łąkę". "Z bezpośredniej relacji świadka wynika, że autokar przeleciał przez środek ronda, a następnie wypadł przez barierkę i stoczył się w pole" - opisał portal Rzeszów News.

Pojazdem podróżowało 49 osób. Początkowo strażacy informowali o jednej osobie, która została przetransportowana do szpitala.

Policja: 10 pasażerów rannych

- Kierowca autokaru, jadąc w kierunku centrum, przejechał przez środek ronda i zatrzymał się na pasie zieleni. Rannych zostało 10 pasażerów. Zabrano ich do szpitala - przekazał komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Dodał, że kierowca i pasażerowie to obywatele Białorusi.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

