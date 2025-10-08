Mężczyzna odpowie za obrabowanie salonu jubilerskiego Źródło: Podkarpacka policja

Do włamania doszło pod koniec września w centrum handlowym przy ulicy Piłsudskiego w Rzeszowie. Właściciel salonu wycenił straty na około milion złotych.

"Nieznany wówczas sprawca dostał się do wnętrza za pomocą samodzielnie skonstruowanej drabinki linowej, którą umieścił w szybie wentylacyjnym. Następnie, po rozcięciu sufitu zrabował złotą biżuterię wartości kilkuset tysięcy złotych. Po wszystkim opuścił sklep tą samą drogą" – opisuje podkarpacka policja.

Złoto zakopane w ogródku

Policjanci zabezpieczyli ślady pozostawione przez włamywacza w salonie jubilerskim. Kluczowa okazała się informacją, którą otrzymali od funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. "Policjanci z Rzeszowa podejrzewali, że zatrzymany początkiem miesiąca na terenie województwa mazowieckiego mężczyzna, to najprawdopodobniej sprawca włamania, którego poszukiwali" – czytamy w komunikacie.

Podczas zatrzymania przy 39-latku znaleziono m.in. złotą zawieszkę pochodzącą z obrabowanego salonu, a także umowę dotyczącą kupna-sprzedaży 14 karatów złota o wadze ponad 105 gramów za kwotę prawie 28 500 złotych.

Więcej łupów śledczy znaleźli w miejscu zamieszkania mężczyzny. Złote łańcuszki, pierścionki i bransoletki były zapakowane do reklamówek. Część z nich została zakopana w przydomowym ogródku, inne były ukryte w pomieszczeniu gospodarczym.

Na wniosek prokuratora 39-latek trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Art. 279. § 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kodeks karny

