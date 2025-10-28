Rzeszów. Ukrywał się przez 16 lat. Wpadł, bo wrócił w rodzinne strony Źródło: Podkarpacka Policja

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 40-latka, który od 16 lat był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Miał odbyć karę za rozboje.

Z ustaleń wynika, że od 2009 roku ukrywał się poza granicami naszego kraju. Często zmieniał miejsce swojego zamieszkania. Przebywał m.in. w Grecji i Wielkiej Brytanii.

Nie stawiał oporu

"Został zatrzymany, gdy po wielu latach zdecydował się wrócić na Podkarpacie, w rodzinne strony. Mężczyzna był przekonany, że jego sprawa uległa już przedawnieniu" – czytamy w komunikacie na stronie Podkarpackiej Policji.

40-latek był podczas zatrzymania zaskoczony. Nie stawiał oporu. Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy i pół roku.

Na liście jest teraz 42 Polaków

"Na listę osób poszukiwanych Interpolu trafiają osoby ścigane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. rozboje, zabójstwa, oszustwa czy handel narkotykami. Wobec takich osób wydawane są międzynarodowe nakazy aresztowania. Czerwona nota Interpolu oznacza, że dana osoba jest poszukiwana na terenie 196 krajów członkowskich organizacji" – informuje policja.

Po zatrzymaniu 40-latka, na liście osób poszukiwanych czerwoną notą Interpolu jest 42 Polaków.

