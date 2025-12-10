Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Ojciec Tadeusz Rydzyk w prokuraturze na przesłuchaniu. Chodzi o jego fundację

Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie
Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie
Źródło: TVN24
Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie na przesłuchanie w charakterze świadka. Zeznaje w sprawie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II sfinansowanego niemal w całości z pieniędzy publicznych. We wtorek był przesłuchiwany w tej samej sprawie były szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wicepremier w rządzie PiS Piotr Gliński.

Ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w środę około godziny 13. Kiedy dziennikarz TVN24 Konrad Borusiewicz próbował zadać mu pytanie, ten odpowiedział. - Z TVN-em nie rozmawiam.

Pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania przed bramą wjazdową do budynku zebrała się grupa około 60 osób. Zgromadzeni odmawiali różaniec, mieli biało-czerwone flagi i transparenty: z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli, a inny z hasłem: „Nie tęczowa, nie laicka, ale Polska katolicka”. Na miejsce przybyli też policjanci.

Przesłuchanie ojca Tadeusza Rydzyka wcześniej wyznaczone na 8 grudnia zostało przeniesione na 10 grudnia. Prokurator prowadzący śledztwo uwzględnił złożony przez Tadeusza Rydzyka wniosek o zmianę terminu wykonania czynności. 8 grudnia odbywały się uroczystości w dniu 34. rocznicy powstania Radia Maryja, w których redemptorysta brał udział.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w związku z zawarciem z Fundacją "Lux Veritatis" z siedzibą w Warszawie niekorzystnej umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II i przyznaniem jej od 2018 do 2023 r. prawie 219 mln zł dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe, czym - jak wynika z zawiadomienia - działano na szkodę interesu publicznego. 

"Igrzyska medialne"

We wtorek w charakterze świadka był przesłuchiwany były minister Piotr Gliński. Były wicepremier po pojawieniu się w gmachu prokuratury podkreślał, że jest przekonany, iż w związku z powstaniem muzeum i sfinansowaniem prac nie doszło do złamania prawa. - To zupełnie oczywiste. Cała reszta to po prostu igrzyska medialne, w których - jak widać - uczestniczy bardzo wiele osób - powiedział Gliński.

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II w Toruniu
Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II w Toruniu
Źródło: tvn24.pl

Zawiadomienie do prokuratury

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa alarmowała, że w toku audytu w MKiDN prowadzonego przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie skierowano 17 lipca 2024 r. zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na braku należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przez ministra kultury.

"Zawiadomienie KAS dotyczyło przede wszystkim niekorzystnych zapisów odnoszących się do rozliczenia środków finansowych przy podpisywanych umowach dot. Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II. Kwota złożonego zawiadomienia to prawie 219 mln zł" - napisano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Kolejne osoby skazane

Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Kolejne osoby skazane

Szczecin
Milionowe dotacje od ministra kultury na muzeum ojca Rydzyka. NIK zawiadamia prokuraturę

Milionowe dotacje od ministra kultury na muzeum ojca Rydzyka. NIK zawiadamia prokuraturę

Kujawsko-Pomorskie

Resort kultury po informacji przekazanej przez KAS podjął kroki w zakresie zmiany niekorzystnych zapisów umownych i należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

MKiDN poinformowało, że składa pozew o unieważnienie umów zawartych przez resort za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją "Lux Veritatis" i zwrot 210 mln zł z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa.

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II w Toruniu
Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Jana Pawła II w Toruniu
Źródło: tvn24.pl

NIK o szkodach dla Skarbu Państwa

We wrześniu br. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że niemal samodzielnie sfinansowane i współprowadzone przez państwo muzeum w stosunkowo krótkim czasie może stać się własnością prywatną. NIK złożyła także zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra kultury w związku z finansowaniem powstania Muzeum "Pamięć i Tożsamość". Inspektorzy zwrócili na przykład uwagę na możliwe wyrządzenie Skarbowi Państwa szkody majątkowej w wysokości 57 milionów złotych. Skąd ta kwota? NIK wskazuje, że taką kwotę wydano na opracowanie założeń i kompleksową realizację wystawy stałej, chociaż umowa takich wydatków nie przewidywała.

W czerwcu 2018 r. ówczesny minister kultury Piotr Gliński zawarł z Fundacją "Lux Veritatis" umowę dotyczącą budowy i współprowadzenia muzeum, mimo że fundacja nie miała żadnego doświadczenia w działalności muzealnej. Do czasu zakończenia kontroli ministerstwo wydało na budowę muzeum niemal 149 mln zł, czyli dwa razy więcej, niż pierwotnie zakładano.

W umowie znalazł się zapis, że w przypadku likwidacji muzeum fundacja nie będzie zobowiązana do zwrotu nakładów poniesionych przez ministerstwo. Z umowy wynika również, że muzeum będzie działało do końca 2023 r., a jego dalsze działanie miało zależeć od zgody obu stron, co jest sprzeczne z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

19 października 2023 r., kilka dni po wyborach parlamentarnych, ówczesny minister kultury podpisał aneks, który zmienił pierwotny zapis umowy, dostosowując go do zrealizowanych zadań. Do umowy wprowadzono zapis, który zobowiązywał kolejnego ministra do przekazywania Fundacji "Lux Veritatis" nie mniej niż 15 mln zł rocznie przez cztery kolejne lata. Miała być to dotacja na działalność bieżącą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaRzeszówPiotr GlińskiTadeusz Rydzyk
Czytaj także:
Teren budowy S19 Rzeszów Południe - Babica
Karpatka wydrążyła pierwszą nitkę tunelu na S19. "Spełnienie marzeń"
Rzeszów
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
"Natknęli się na podejrzewanego o atak", padły strzały. Mężczyzna nie żyje
Kraków
"Dopóki nie ma transmisji: trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Nie wyłączyli mikrofonu?
FAŁSZ"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?
Michał Istel
imageTitle
Legenda Barcelony otwiera nowy, kolarski rozdział kariery
EUROSPORT
Mosty Berdychowskie
Chcieli "pokazać" ptakom szklane mosty. Dostali wezwanie ze straży miejskiej
Poznań
Bill Gates
"To przełomowa technologia, która ukształtuje świat na nowo"
BIZNES
Sąd prawomocnie uniewinnił oskarżonego o podwójne zabójstwo Marka N. ps. Marek z Marek (zdj. ilustracyjne)
"Marek z Marek" był oskarżony o podwójne zabójstwo. Sąd apelacyjny zmienił wyrok
WARSZAWA
Jolanta Sobierańska-Grenda
Składki nie wystarczą. Ministra zdrowia o finansowaniu ochrony zdrowia
Zdrowie
Zbigniew Ziobro
Sąd odrzucił wniosek prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry
WARSZAWA
imageTitle
Rozlosowano pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski
EUROSPORT
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
BIZNES
luka
Demograficzna bomba tyka. "Te prognozy to syreny alarmowe"
Anna Bielecka
imageTitle
Egipt i Iran złożyły skargę dotyczącą ich meczu na mundialu
EUROSPORT
Ukrywał się u kolegi, który w mieszkaniu posiadał ponad 1,5 kg narkotyków
Był poszukiwany listem gończym. Ukrył się u kolegi, który miał narkotyki
WARSZAWA
Zespół Kult na scenie w 2025 roku
Kult: musimy przekazać Wam trudną, ale konieczną decyzję
Kultura i styl
Pożar kotłowni w domu w Grębocicach
Pies zapobiegł tragedii. Wyczuł rozwijający się w domu pożar
Wrocław
Prezydent RP Karol Nawrocki
Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"
BIZNES
Bieda nie może być argumentem dla odbierania rodzicom ich dzieci - przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Szlachetna Paczka. Dwa dni do końca akcji, na pomoc wciąż czeka dwa tysiące rodzin
Polska
Maria Corina Machado
Dotarła do Oslo, ale nie pojawi się, by odebrać Nagrodę Nobla
Świat
Auto ruszyło bez kierowcy i wjechało w radiowóz
Auto bez kierowcy uderzyło w radiowóz
Trójmiasto
imageTitle
"Dziękuję, Helmut". Koniec pewnej epoki w Formule 1
EUROSPORT
13-latek uciekał przed policją
Uciekał, bo bał się konsekwencji. 13-latek zatrzymany
Kielce
Kierowca ciężarówki z lawetą stracił panowanie nad pojazdem
Na lawecie wiózł auta. Na łuku drogi miał problemy
Lublin
Wymarzony lot, poprawne odbicie. Lot po chwałę w DSJ
Gra w "Małysza" porwała miliony. Twórca milionerem nie został
Przemysław Kuwał
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
METEO
imageTitle
Sabalenka o kobietach transpłciowych w sporcie. "Trafiła w sedno"
EUROSPORT
Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców
Pękła ściana w bloku, ewakuowano mieszkańców. Policja sprawdza
Jasło
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
BIZNES
28-latka zatrzymano po pościgu
Miał tylko dmuchnąć w alkomat, zaczął uciekać. Pościg za motocyklistą
Lubuskie
Psy na łańcuchach na opuszczonej posesji
Opuszczona posesja, na niej psy na łańcuchach. Bez wody i jedzenia
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica