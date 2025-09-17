Zamiast kontrolować, miał brać pieniądze. Inspektor podejrzany o korupcję

Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia Źródło: Podkarpacka Policja

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali inspektora Inspektoratu Transportu Drogowego podejrzanego o korupcję. Według ustaleń śledczych 55-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego miał wielokrotnie przyjmować łapówki od kierowców w zamian za odstąpienie od nakładania kar i grzywien podczas kontroli drogowych.

Zabezpieczone pieniądze Źródło: Podkarpacka Policja

Zarzuty też dla tych, którzy mieli płacić

Policjanci ustalili, że inspektor uczynił sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Zabezpieczono należące do niego blisko 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, gdzie usłyszał zarzuty.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych, zawieszenia w czynnościach służbowych oraz zakazu opuszczania kraju. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Zatrzymano także czterech obywateli Ukrainy w wieku od 31 do 57 lat, którzy mieli wręczać łapówki inspektorowi w zamian za odstąpienie od kontroli. Oni również usłyszeli zarzuty. W ich przypadku kodeks przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.