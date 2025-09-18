Logo strona główna
Rzeszów

Ponad 500 zarzutów dla lekarza

Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu lekarza
Ropczyce. Policja zatrzymała lekarza. Miał przyjmować od swoich pacjentów korzyści majątkowe
Źródło: Podkarpacka Policja
68-letniemu lekarzowi z poradni w Ropczycach (Podkarpackie) grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura przedstawiła mu ponad 500 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Z ustaleń śledczych wynika, że przyjmował od swoich pacjentów korzyści majątkowe - pieniądze oraz markowe alkohole.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dostali informację, że jeden z lekarzy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przyjmował od swoich pacjentów korzyści majątkowe.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 68-latek robił to od kwietnia do lipca 2023 roku.

Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu lekarza
Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu lekarza
Źródło: Podkarpacka Policja

Ponad 500 zarzutów

"Były to zarówno pieniądze w kwotach od 20 do 200 złotych, jak również markowe alkohole. Łączna wartość przyjętych korzyści przekroczyła 55 tysięcy złotych" - poinformowano w komunikacie podkarpackiej policji.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Wydała też postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu mężczyzny.

"Lekarz usłyszał łącznie 510 zarzutów. Odpowie za przestępstwa korupcyjne" - przekazała policja. Lekarz trafił, decyzją sądu, na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności
Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności
Źródło: Podkarpacka Policja
Zamiast kontrolować, miał brać pieniądze. Inspektor podejrzany o korupcję

Zamiast kontrolować, miał brać pieniądze. Inspektor podejrzany o korupcję

Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane

Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane

Poznań

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Podkarpacka Policja

Policja, województwo podkarpackie, Prokuratura
