Ponad 500 zarzutów dla lekarza

Ropczyce. Policja zatrzymała lekarza. Miał przyjmować od swoich pacjentów korzyści majątkowe Źródło: Podkarpacka Policja

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dostali informację, że jeden z lekarzy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przyjmował od swoich pacjentów korzyści majątkowe.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 68-latek robił to od kwietnia do lipca 2023 roku.

Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu lekarza Źródło: Podkarpacka Policja

Ponad 500 zarzutów

"Były to zarówno pieniądze w kwotach od 20 do 200 złotych, jak również markowe alkohole. Łączna wartość przyjętych korzyści przekroczyła 55 tysięcy złotych" - poinformowano w komunikacie podkarpackiej policji.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Wydała też postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu mężczyzny.

"Lekarz usłyszał łącznie 510 zarzutów. Odpowie za przestępstwa korupcyjne" - przekazała policja. Lekarz trafił, decyzją sądu, na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności Źródło: Podkarpacka Policja