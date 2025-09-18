Ponad 500 zarzutów dla lekarza

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie dostali informację, że jeden z lekarzy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przyjmował od swoich pacjentów korzyści majątkowe.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 68-latek robił to od kwietnia do lipca 2023 roku.
Ponad 500 zarzutów
"Były to zarówno pieniądze w kwotach od 20 do 200 złotych, jak również markowe alkohole. Łączna wartość przyjętych korzyści przekroczyła 55 tysięcy złotych" - poinformowano w komunikacie podkarpackiej policji.
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Wydała też postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu mężczyzny.
"Lekarz usłyszał łącznie 510 zarzutów. Odpowie za przestępstwa korupcyjne" - przekazała policja. Lekarz trafił, decyzją sądu, na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.
