Zderzenie samochodu z motocyklem. Nie żyje 32-latek

Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77 w miejscowości Przędzel. Nie żyje motocyklista

Do zdarzenia doszło około godziny 11 na drodze krajowej 77 w miejscowości Przędzel pod Niskiem. Służby otrzymały informacje o zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Na miejsce pojechały trzy zastępy straży pożarnej, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Nie żyje 32-letni motocyklista

- Według ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, 20-letni mężczyzna kierujący osobowym volkswagenem, podróżując wraz z 16-letnią pasażerką, zderzył się z jadącym z naprzeciwka 32-letnim motocyklistą, niestety pomimo wysiłku służb, życia 32-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Wszystkie osoby, które brały udział w zdarzeniu drogowym to mieszkańcy powiatu niżańskiego. Jeśli chodzi o kierującego osobowym volkswagenem oraz pasażerkę - osoby te zostały przebadane na stan trzeźwości, byli trzeźwi - przekazała podkomisarz Katarzyna Pracało z policji w Nisku.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd dla samochodów osobowych drogami lokalnymi przez miejscowość Przędzel. Dla samochodów ciężarowych objazdy prowadzą drogą S 19 do Węzła Jeżowe przez Drogę Wojewódzką 861 do miejscowości Kopki na drogę krajową 77.