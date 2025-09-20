Logo strona główna
Rzeszów

Zderzenie samochodu z motocyklem. Nie żyje 32-latek

|
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77 w miejscowości Przędzel. Nie żyje motocyklista
Źródło: Google Earth
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77 w miejscowości Przędzel koło Niska (woj. podkarpackie). W zderzeniu z samochodem osobowym na miejscu zginął 32-letni motocyklista. Droga jest zablokowana. Okoliczności wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Do zdarzenia doszło około godziny 11 na drodze krajowej 77 w miejscowości Przędzel pod Niskiem. Służby otrzymały informacje o zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Na miejsce pojechały trzy zastępy straży pożarnej, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Ksiądz na motocyklu uderzony przez wymuszające pierwszeństwo auto. Zginął
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ksiądz na motocyklu uderzony przez wymuszające pierwszeństwo auto. Zginął

Kielce

Nie żyje 32-letni motocyklista

- Według ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów, 20-letni mężczyzna kierujący osobowym volkswagenem, podróżując wraz z 16-letnią pasażerką, zderzył się z jadącym z naprzeciwka 32-letnim motocyklistą, niestety pomimo wysiłku służb, życia 32-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Wszystkie osoby, które brały udział w zdarzeniu drogowym to mieszkańcy powiatu niżańskiego. Jeśli chodzi o kierującego osobowym volkswagenem oraz pasażerkę - osoby te zostały przebadane na stan trzeźwości, byli trzeźwi - przekazała podkomisarz Katarzyna Pracało z policji w Nisku.

Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Źródło: KP PSP w Nisku
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Źródło: KP PSP w Nisku

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd dla samochodów osobowych drogami lokalnymi przez miejscowość Przędzel. Dla samochodów ciężarowych objazdy prowadzą drogą S 19 do Węzła Jeżowe przez Drogę Wojewódzką 861 do miejscowości Kopki na drogę krajową 77.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Nisku

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
