Rzeszów

Nękał wiadomościami i głosówkami, za stalking grozi mu wieloletnie więzienie

Mężczyzna został aresztowany
Powiat jasielski
Źródło: Google Maps
Do ośmiu lat więzienia grozi 48-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o uporczywe nękanie znajomej kobiety. Według śledczych mężczyzna przez ponad rok kontaktował się z nią za pośrednictwem internetu, wysyłał wiadomości, nagrania dźwiękowe oraz nachodził w miejscu pracy.

Policjanci z grupy do walki z przestępczością komputerową Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu jasielskiego podejrzanego o uporczywe nękanie kobiety z Jasła.

Wysyłał wiadomości i głosówki

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna przez kilkanaście miesięcy kontaktował się z pokrzywdzoną za pośrednictwem internetu – mimo jej próśb o zaprzestanie. Wysyłał jej wiadomości i nagrania dźwiękowe, a gdy kobieta blokowała jego konta, zakładał nowe – w sumie co najmniej pięć. Coraz częstsze wiadomości wzbudzały w niej niepokój i poczucie zagrożenia.

Z czasem 48-latek zaczął również pojawiać się w miejscu pracy kobiety, co skłoniło 31-latkę do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu.

Usłyszał zarzut nękania

Policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go na początku listopada. Jak ustalono, jeszcze dzień przed zatrzymaniem mężczyzna wysyłał do ofiary kolejne wiadomości. W prokuraturze usłyszał zarzut uporczywego nękania. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Mężczyzna został aresztowany
Mężczyzna został aresztowany
Źródło: KMP Rzeszów

Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze — zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Za przestępstwo stalkingu, zgodnie z art. 190a Kodeksu karnego, grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Rzeszów

PodkarpaciePolicjaPrzemoc wobec kobiet
