Rzeszów

Wypadek podczas wyprzedzania rowerzystów. Nie żyje "filar szpitala, oddany lekarz"

Wypadek z udziałem rowerzysty (zdjęcie ilustracyjne)
Lesko (woj. podkarpackie)
Źródło: Google Earth
56-letni rowerzysta został śmiertelnie potrącony przez samochód w miejscowości Paszowa na Podkarpaciu. Jak się okazało, to Jerzy Bentkowski - ortopeda i dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Lesku. "Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen życzliwości, empatii i oddania" - pożegnali kolegę z pracy pracownicy lecznicy.

Do tragicznego wypadku doszło w Niedzielę Wielkanocną w miejscowości Paszowa. Podczas świątecznej przejażdżki troje rowerzystów było wyprzedzanych przez Mini Coopera.

Jak informowała policja w rozmowie z lokalnym portalem Brzozów Info, według wstępnych ustaleń kierowca Mini Coopera "nie upewnił się, czy ma wystarczająco dużo miejsca do bezpiecznego wykonania manewru". Gdy mężczyzna zauważył nadjeżdżające z naprzeciwka BMW, miał gwałtownie skręcić w prawo, "uderzając w przednie koło jednego z rowerzystów".

Rowerzysta został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Kierowca Mini Coopera był trzeźwy.

Śledztwo w sprawie wypadku

Jak powiedział tvn24.pl prokurator rejonowy w Lesku, Edward Martuszewski, w sprawie śmiertelnego wypadku zostało wszczęte śledztwo.

- Na miejscu zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny z udziałem biegłego, od którego opinii będzie zależeć w znacznej mierze dalszy los postępowania. Przedmiotem tej opinii będzie między innymi fakt, czy doszło do kontaktu samochodu z rowerem - powiedział nam prokurator Martuszewski.

Szpital żegna dyrektora

Niedługo po zdarzeniu lokalne media informowały, że śmierć w wypadku poniósł znany lokalnie ortopeda, Jerzy Bentkowski, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego w Lesku.

W poniedziałek szpital potwierdził tę informację. Przedstawiciele lecznicy zamieścili w mediach społecznościowych wpis, w którym pożegnali tragicznie zmarłego kolegę.

"Jego nagłe odejście jest ogromną stratą nie tylko dla Rodziny i Bliskich, ale również dla całej społeczności szpitala, której był filarem, oddanym lekarzem i zaangażowanym liderem" - czytamy we wpisie.

Pracownicy leskiej placówki podkreślili, że lekarz "swoją pracą, wiedzą i odpowiedzialnością współtworzył wysoki poziom opieki medycznej oraz rozwój placówki, zawsze stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu".

"Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen życzliwości, empatii i oddania" - przekazali pracownicy szpitala.

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
