W pożarze zginęła 90-letnia kobieta

Do tragicznego pożaru doszło w poniedziałek (16 marca) w Orzechówce w powiecie brzozowskim (Podkarpackie). Ogień pojawił się w domu jednorodzinnym.
Strażacy informację o zdarzeniu otrzymali około godziny 9.30. Na miejsce wysłano dziesięć zastępów jednostek z powiatu brzozowskiego.
Jeszcze przed przyjazdem służb z płonącego budynku ewakuowana została 90-letnia kobieta. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, jej życia nie udało się uratować.
Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane. Będą ustalane przez śledczych i biegłych z zakresu pożarnictwa.
Opracowała Martyna Sokołowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Brzozowie