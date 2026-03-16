Do zdarzenia doszło w powiecie brzozowskim Źródło: Google Maps

Do tragicznego pożaru doszło w poniedziałek (16 marca) w Orzechówce w powiecie brzozowskim (Podkarpackie). Ogień pojawił się w domu jednorodzinnym.

Strażacy informację o zdarzeniu otrzymali około godziny 9.30. Na miejsce wysłano dziesięć zastępów jednostek z powiatu brzozowskiego.

W pożarze zginęła 90-letnia kobieta Źródło: KP PSP w Brzozowie

Przyczyny wybuchu pożaru są ustalane Źródło: KP PSP w Brzozowie

Jeszcze przed przyjazdem służb z płonącego budynku ewakuowana została 90-letnia kobieta. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, jej życia nie udało się uratować.

Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane. Będą ustalane przez śledczych i biegłych z zakresu pożarnictwa.

Opracowała Martyna Sokołowska