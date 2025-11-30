Zaginioną 73-latkę odnaleźli w stawie

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu lubaczowskiego Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w piątek (28 listopada). Około godziny 10 dyżurny policji z Lubaczowa został powiadomiony o zaginięciu 73-latki. "Z przekazanych przez zgłaszającą informacji wynikało, że jej matka wyszła z domu i nie może nawiązać z nią żadnego kontakt. Dodatkowo, z uwagi na stan jej zdrowia, istniało ryzyko, że kobieta może znajdować się w stanie zagrożenia życia" - przekazała policja.

Zaginiona kobieta odnaleziona w stawie

W trakcie poszukiwań funkcjonariusze otrzymali informację, że w stawie w miejscowości Nowy Lubliniec, zauważono leżącą osobę. Pojechali we wskazany rejon. Okazało się, że w stawie znajduje się zaginiona kobieta. Funkcjonariusze wyciągnęli ją na brzeg, udzielili pierwszej pomocy i wezwali służby ratunkowe. 73-latka została przewieziona do szpitala.

