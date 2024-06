Dożywocie grozi 53-letniej kobiecie, która w Nisku (Podkarpacie) oblała swojego męża łatwopalną cieczą i podpaliła. Mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Kobieta odpowiadać będzie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznała się do winy. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał się nad nią znęcać psychicznie. Do sądu trafił akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło 1 lipca 2023 roku w Nisku na Podkarpaciu. Do szpitala trafił wtedy poparzony mężczyzna, który twierdził, że wybuchła mu kosiarka. Po kilku dniach zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Do zdarzenia doszło na posesji małżeństwa. W domu byli wtedy sami. Początkowo nic nie wskazywało na to, że doszło do makabrycznej zbrodni. Śledczy dotarli jednak do naocznego świadka zdarzenia, który opowiedział, że widział, jak kobieta oblała męża cieczą i rzuciła w niego zapaloną zapałką.