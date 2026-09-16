Rzeszów Auto nagle stanęło w płomieniach. W środku było dziecko Rafał Molenda |

Samochód spłonął - pasażerom pomogli policjanci drogówki Źródło wideo: KPP w Nisku Źródło zdj. gł.: KPP w Nisku

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek. Policjanci patrolowali w nieoznakowanym samochodzie trasę S19.

Samochód stanął w płomieniach Źródło zdjęcia: KPP w Nisku

- Policjanci zauważyli samochód, który przekroczył prędkość. Dali sygnał do zatrzymania się i zjechali na węzeł drogowy Zdziary. Podczas prowadzonej kontroli zauważyli, że spod maski wydobywa się dym, który po chwili przerodził się w ogień. Policjanci natychmiast pomogli pasażerom wydostać się z samochodu. W pojeździe znajdowały się cztery osoby, w tym siedmioletnie dziecko - poinformował Rafał Puzio z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Samochód spłonął - pasażerowie są cali i zdrowi Źródło zdjęcia: KPP w Nisku

Gdy kierowca i pasażerowie opuścili pojazd, na miejsce wezwano straż pożarną.

- Kierowca dostał pouczenie. Z uwagi na okoliczności policjanci poprzestali na jego upomnieniu - dodaje Rafał Puzio z KPP w Nisku.

Samochód spłonął, ale nikt w pożarze nie ucierpiał.