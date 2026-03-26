Makabryczne odkrycie. Sprzątali torowisko, znaleźli zwłoki

We wtorek (24 marca), po godzinie 16, policjanci z Mielca otrzymali zgłoszenie o tym, że w przepuście kolejowym na ulicy Padykuły znaleziono zwłoki.
- Pracownicy firmy zewnętrznej wykonującej zlecenie dla Polskich Linii Kolejowych, sprzątając okolice torowiska, znaleźli w przepuście kolejowym zwłoki w stanie rozkładu - potwierdziła podkomisarz Bernadetta Krawczyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.
Na razie nie jest znana płeć i tożsamość zmarłej osoby. - Jesteśmy na etapie ustalania. Zwłoki zostały zabezpieczone do badań - dodała policjantka.
Śledztwo prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mielcu.
