Przewoźnicy protestują na granicy. 127 godzin czekania na odprawę

Trwa protest przewoźników na przejściach granicznych. Kierowcy ciężarówek przekraczający granicę muszą spodziewać się dużych utrudnień – czas oczekiwania w Medyce to około 127 godzin, a w Krościenku prawie doba.

Czas oczekiwania na odprawę na przejściu w Medyce znacznie zwiększył się w sobotę. W piątek wynosił "tylko" 89 godzin. Jak podaje Krajowa Administracja Skarbowa, na przejściu w Krościenku kolejka jest krótsza (18 godzin), jednak tam odbywają się odprawy pojazdów pustych i z ładunkiem o masie nieprzekraczającej 7,5 tony.

Policja informuje, że w kolejce do Medyki stoi około 1200 pojazdów, organizatorzy protestu mówią o 1400 samochodach. Na odcinku od granicy do Przemyśla ciężarówki czekają na drodze numer 28. W Przemyślu ustawione są na obwodnicy miasta, od ronda im. Kaczyńskiego do ronda im. Tokarczuka. Dalej, na drodze krajowej numer 77 w kierunku powiatu jarosławskiego.

Protest polskich przewoźników - czego się domagają?

Kolejki przed granicą z Ukrainą mają związek z protestem polskich przewoźników, który rozpoczął się 6 listopada. Domagają się oni m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.

- Jest ciężko, żadnych porozumień na razie nie ma. Musimy dociągnąć do końca, do celu - mówił Bartosz Jasiński z Komitetu Obrony Przewoźników. Jak dodał, wśród ciężarówek stojących w kolejce do przejścia w Medyce polskich pojazdów jest "może 200, może 100". – Nie jesteśmy konkurencyjni z Ukrainą i nie będziemy, jeśli nie wrócą zezwolenia – przekonuje Jasiński.

Protest jest zgłoszony do 3 stycznia, jednak przedstawiciel Komitetu zapewnił, że jest możliwość przedłużenia go, a przewoźnicy są "tak zdeterminowani, że będą stać i do marca, jeśli będzie trzeba". Ciężarówki wiozące pomoc humanitarną i wojskową są przepuszczane bez kolejki.

