Z pociągu ewakuowano 480 osób - relacja pasażerek

W sobotę policjanci dostali informację, że w pociągu relacji Przemyśl - Kijów znajduje się podejrzany pakunek.

Ewakuacja pociągu, Medyka (Podkarpackie)

Jak powiedziała mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, strażaków i pogotowie ratunkowe.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami podjęto decyzję o ewakuacji pociągu. Z ustaleń policjantów wynika, że składem podróżowało około 480 osób – przekazała rzeczniczka komendy policji w Przemyślu.

Ewakuacja pociągu, Medyka (Podkarpackie)

Dodała, że wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg.

Na razie nie wiadomo, co zawierał pakunek. - Na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - dodała policjantka.