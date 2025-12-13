Z pociągu ewakuowano 480 osób

W sobotę policjanci dostali informację, że w pociągu relacji Przemyśl - Kijów znajduje się podejrzany pakunek.
Jak powiedziała mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, strażaków i pogotowie ratunkowe.
- Zgodnie z obowiązującymi procedurami podjęto decyzję o ewakuacji pociągu. Z ustaleń policjantów wynika, że składem podróżowało około 480 osób – przekazała rzeczniczka komendy policji w Przemyślu.
Dodała, że wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg.
Na razie nie wiadomo, co zawierał pakunek. - Na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - dodała policjantka.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl/PAP
Źródło zdjęcia głównego: Adam/Kontakt24