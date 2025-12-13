Logo strona główna
Rzeszów

Z pociągu ewakuowano 480 osób

Ewakuacja pociągu, Medyka (Podkarpackie)
Z pociągu ewakuowano 480 osób - relacja pasażerek
Źródło: TVN24
Po tym jak służby otrzymały zgłoszenie o podejrzanym pakunku, ewakuowano pociąg relacji Przemyśl-Kijów. W składzie znajdowało się 480 osób. Wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie wyprowadzeni.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W sobotę policjanci dostali informację, że w pociągu relacji Przemyśl - Kijów znajduje się podejrzany pakunek.

Ewakuacja pociągu, Medyka (Podkarpackie)
Ewakuacja pociągu, Medyka (Podkarpackie)
Źródło: Adam/Kontakt24

 Jak powiedziała mł. asp. Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, strażaków i pogotowie ratunkowe.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami podjęto decyzję o ewakuacji pociągu. Z ustaleń policjantów wynika, że składem podróżowało około 480 osób – przekazała rzeczniczka komendy policji w Przemyślu.

Ewakuacja pociągu, Medyka (Podkarpackie)
Ewakuacja pociągu, Medyka (Podkarpackie)
Źródło: Adam/Kontakt24

Dodała, że wszystkie osoby bezpiecznie opuściły pociąg.

Na razie nie wiadomo, co zawierał pakunek. - Na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, wykonują czynności i weryfikują treść zgłoszenia - dodała policjantka. 

Białoruski reżim zwolnił 123 osoby. Wydanie specjalne w TVN24
Białoruski reżim zwolnił 123 osoby. Wydanie specjalne w TVN24

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam/Kontakt24

