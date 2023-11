Cztery osoby, w tym dwuletnie dziecko, z objawami zatrucia tlenkiem węgla

Cztery osoby, w tym dwuletnie dziecko, trafiły do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla w jednym z mieszkań w Lubaczowie (woj. podkarpackie). Według strażaków źródłem czadu był prawdopodobnie piec. Stężenie toksycznego gazu było bardzo wysokie.

Cztery osoby trafiły w nocy z soboty na niedzielę do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań domu wielorodzinnego w Lubaczowie na Podkarpaciu. Jak informują strażacy, pomocy potrzebowały trzy osoby dorosłe i dwuletnie dziecko.

Straż pożarna: źródłem czadu był najprawdopodobniej piec

- Nasze mierniki wykazały bardzo duże stężenie toksycznego tlenku węgla w mieszkaniu. Źródłem był najprawdopodobniej piec służący do ogrzewania mieszkania - podkreślił Betleja.

Zabójczy tlenek węgla

Jak przekazał rzecznik podkarpackiej straży, w tym roku strażacy w województwie wyjeżdżali już do blisko 140 interwencji związanych z obecnością tlenku węgla. W wyniku zatrucia czadem zmarły cztery osoby, a 57 trafiło do szpitali.

- Apelujemy o rozsądek. Sprawdźmy urządzenia, które na co dzień służyć nam będą do ogrzewania naszych domów i mieszkań. Sprawdźmy kominy, przewody wentylacyjne oraz spalinowe (...). Absolutnie nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych w łazienkach. Zainstalujmy czujkę tlenku węgla. Tylko to urządzenie jest w stanie wykryć stężenie tego toksycznego gazu w powietrzu - zaznaczył Marcin Betleja.