Miliony nielegalnych papierosów i 15 zatrzymanych osób

Rzeszów

Nielegalne wytwórnie wyrobów tytoniowych zlikwidowali strażnicy graniczni i Centralne Biuro Śledcze Policji. W trzech lokalizacjach - na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego - zabezpieczono towar wart ponad 28 milionów złotych oraz linie produkcyjne. Zatrzymanych zostało 15 osób, 14 z nich trafiło do aresztu.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BiOSG) porucznik Piotr Zakielarz, akcja została przeprowadzona 4 listopada przez funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach, w trzech lokalizacjach w województwie mazowieckim i łódzkim.

- W ich wyniku ujawniono kompletną linię produkcyjną do produkcji papierosów, suszarnię, ponad 12,7 tysięcy sztuk papierosów opatrzonych znakami firmowymi znanej marki, ponad 25 ton suszu tytoniowego oraz tytoniu, a także półprodukty do produkcji papierosów - wymienił rzecznik BiOSG.

Łączna wartość zabezpieczonego towaru akcyzowego to ponad 28 milionów złotych.

- Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 53 miliony złotych z tytułu uszczupleń oraz niezapłaconych podatków: akcyzowego i VAT - dodał Zakielarz.

Rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski poinformował, że w wyniku akcji zatrzymanych zostało łącznie 15 osób. - Wśród nich było dziewięciu obywateli Armenii zaangażowanych w produkcję nielegalnych wyrobów - przekazał Wrześniowski.

Znaleźli papierosy, krajankę tytoniową i papierowe owijki

Jak wymieniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi prokurator Paweł Jasiak, podczas akcji funkcjonariusze znaleźli w pojazdach zaparkowanych na jednej z posesji w powiecie sochaczewskim prawie dziewięć milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, a także telefony komórkowe, telefony radiowe, detektory aktywności bezprzewodowej, a w znajdującym się opodal budynku chłodni - 169 rolek owijek papierowych.

Z kolei w magazynie znajdującym się w powiecie rawskim funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalną linię produkcyjną przystosowaną do wyrobu papierosów. Zabezpieczyli także ponad 3,7 milionów sztuk papierosów oraz krajankę tytoniową.

W czasie przeszukań hali magazynowej na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonariusze ujawnili kolejną linię technologiczną do przetwarzania tytoniu. W jej skład wchodziła maszyna do cięcia tytoniu oraz jego suszenia i aromatyzowania oraz tytoń.

15 osób zatrzymanych

Prokurator Jasiak podkreślił, że 14 z zatrzymanych mężczyzn, w tym dziewięciu obywateli Armenii, usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania wyrobów tytoniowych bez zezwolenia oraz przestępstwa skarbowego "w postaci nieujawnienia przedmiotu opodatkowania".

- Z przedstawionego procederu podejrzani uczynili źródło dochodu, co stanowi dodatkową przesłankę do obostrzenia kary - dodał.

Ponadto czterech z nich podejrzanych jest również o przechowywanie i przewożenie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Wszyscy oni, decyzją Sądu Rejonowego w Łodzi, trafili na trzy miesiące do aresztów. Prokurator poinformował, że są to mężczyźni w wieku od 26 do 50 lat.

Jeden z 15 zatrzymanych mężczyzn - 31-latek jest podejrzany o pomaganie w przestępczym procederze poprzez wynajmowanie i udostępnianie pomieszczenia jednej z hal przemysłowych, wykorzystywanych do procesu produkcji krajanki tytoniowej. Wobec niego został zastosowany dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Jak zaznaczył Zakielarz, sprawa ma charakter rozwojowy. 

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

