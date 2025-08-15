Logo strona główna
Rzeszów

Postrzelony niedźwiedź konał kilka dni. Znaleźli go pracownicy parku

Martwy niedźwiedź w Lipowcu
Gmina Jaśliska
Źródło: Google Earth
Postrzelony niedźwiedź błąkał się kilka dni zanim padł w Lipowcu na Podkarpaciu. Konające zwierzę znaleźli w lesie pracownicy pobliskiego parku narodowego. Nie udało się go uratować. Policja szuka sprawcy.

W czwartek 14 sierpnia około godziny 20.20 służby otrzymały zgłoszenie o konającym niedźwiedziu w lesie w podkarpackim Lipowcu, zaledwie kilka kilometrów od granicy ze Słowacją. To powiat krośnieński, okolica Jaślisk.

Odkrycia dokonali pracownicy Magurskiego Parku Narodowego, choć miejsce, w którym leżało zwierzę, nie znajduje się w granicach tego parku. Jako że drapieżnik jeszcze żył, na miejsce wezwano lekarza weterynarii, ale też pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i policję.

- Niedźwiedź jeszcze żył, ale niestety padł około 15 minut przed naszym przyjazdem. Podczas oględzin naszą uwagę zwróciły ślady krwi na karku i bardzo zaawansowana muszyca, czyli larwy i jaja much na sierści. To wskazuje na to, że został ranny już kilka dni wcześniej - powiedziała tvn24.pl Agata Lisiewicz z Fundacji Dziki Projekt. To pracownicy tej organizacji zostali powiadomieni przez przedstawicieli parku narodowego.

Martwy niedźwiedź w Lipowcu
Martwy niedźwiedź w Lipowcu
Źródło: Fundacja Dziki Projekt

Jest rana postrzałowa

Jak podkreśliła Lisiewicz, wszystko wskazuje na to, że zwierzę zostało postrzelone. - W badaniu RTG wykryliśmy ranę wlotową wlotową i wylotową przez łopatki, a także opiłki żelaza - poinformowała przedstawicielka fundacji.

Zastrzelono niedźwiedzia polarnego

Zastrzelono niedźwiedzia polarnego

12 małp uśmierconych w zoo "strzałem z broni palnej"

12 małp uśmierconych w zoo "strzałem z broni palnej"

Asp. Dominik Pluczyński z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie potwierdził w rozmowie z nami, że według wstępnych ustaleń doszło do postrzelenia zwierzęcia. - Aktualnie prowadzone jest postępowanie z artykułu 181 Kodeksu karnego, czyli w sprawie powodowania zniszczeń w przyrodzie - powiedział Pluczyński.

Przestępstwo, o którym mowa, zagrożone jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Strzał mógł paść w Słowacji

Obecnie w południowo-wschodniej Polsce, głównie w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim bytuje blisko 200 niedźwiedzi. To 90 procent polskiej populacji. Od 1952 roku te drapieżniki w naszym kraju objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to, że nie można ich zabijać, ranić, łapać, płoszyć i niepokoić, niszczyć ich siedlisk, przetrzymywać w niewoli ani handlować nimi lub ich pogłowiem, skórami, czy tłuszczem. Każde naruszenie tych zakazów jest karalne - może grozić grzywna, ograniczenie wolności, a nawet do pięciu lat więzienia.

Niedźwiedź brunatny
Niedźwiedź brunatny
Źródło: Shutterstock

Inaczej jest w Słowacji, gdzie w kwietniu słowacki rząd ogłosił stan nadzwyczajny w większości kraju i zapowiedział odstrzał 350 niedźwiedzi. Niewykluczone, że zwierzę znalezione w Lipowcu zostało postrzelone za naszą południową granicą, po czym przemieściło się do Polski i po kilku dniach padło. - Nie można wykluczyć takiego scenariusza, ale na tym etapie ciężko jest stwierdzić, czy tak się wydarzyło. Natomiast rzeczywiście Słowacy prowadzą odstrzał tych zwierząt - podkreślił asp. Dominik Pluczyński.

Martwa niedźwiedzica w Bieszczadach. Zwierzę miało ranę na brzuchu

Martwa niedźwiedzica w Bieszczadach. Zwierzę miało ranę na brzuchu

Na Słowację "spadły plagi", rząd "próbuje pokazać sprawczość"

Na Słowację "spadły plagi", rząd "próbuje pokazać sprawczość"

Świat

- W przypadkach, w których niedźwiedź nie ma obroży telemetrycznej lub innego znacznika, który mógłby wskazać na jego pochodzenie, trudno jest zidentyfikować, skąd jest dany osobnik - powiedziała Agata Lisiewicz z Fundacji Dziki Projekt.

Chcieli odstrzelić niedźwiedzie w Bieszczadach

Na Podkarpaciu żywa jest dyskusja o ewentualnych odstrzałach niedźwiedzi. Władze gminy Cisna, znajdującej się około 50 kilometrów na południowy wschód od Lipowca, otrzymały w lipcu zgodę od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zabicie trzech niedźwiedzi. Jak tłumaczył GDOŚ, decyzja została wydana z uwagi na rosnącą liczbę incydentów z udziałem tych zwierząt. Zgoda obowiązuje do końca 2026 roku na terenie gminy Cisna.

Powstał specjalny zespół do spraw niedźwiedzi

Powstał specjalny zespół do spraw niedźwiedzi

Niedźwiedzie z Cisnej nie zostaną zastrzelone

Niedźwiedzie z Cisnej nie zostaną zastrzelone

Po krytyce tego pomysłu zaplanowano przeniesienie drapieżników do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ten plan również jednak został skrytykowany m.in. przez naukowców. Ostatecznie ministerstwo klimatu zdecydowało, że niedźwiedziom z okolic Cisnej zostaną założone obroże GPS, a także że powstanie specjalna grupa, która będzie zajmowała się płoszeniem tych drapieżników.

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fundacja Dziki Projekt

