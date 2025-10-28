Dyrektorka podstawówki z zarzutami i w areszcie. W tle gang narkotykowy

Łańcut (Podkarpacie) Źródło: Google Earth

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie nadzoruje postępowanie, w którym jedną z podejrzanych jest 51-letnia Renata R., dyrektorka jednej ze szkół podstawowych z powiatu łańcuckiego - poinformował rzecznik prokuratury Krzysztof Ciechanowski. Jak przekazał, kobieta miała utrudniać prowadzone śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami narkotyków.

R. usłyszała zarzut z artykułu 239 paragraf 1 Kodeksu karnego.

1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. art. 239 paragraf 1 Kk

Nie przyznała się, trafiła do aresztu

- Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, które zostały ocenione jako sprzeczne z pozostałym obiektywnym materiałem dowodowym zgromadzonym w śledztwie - przekazał portalowi tvn24.pl prokurator Ciechanowski.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec kobiety trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za zarzucany czyn grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy oraz konieczność zachowania tajemnicy śledztwa, na chwilę obecną nie jest możliwe udzielenie dalszych bardziej szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania - przekazał nam prokurator Ciechanowski.