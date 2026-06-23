Rzeszów Zaatakował kobietę nożem, odpowie za usiłowanie zabójstwa Oprac. Martyna Sokołowska |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w niedzielę 21 czerwca na parkingu przy ul. Legionów w Krośnie. Z ustaleń śledztwa wynika, że mężczyzna, działając z zamiarem pozbawienia życia, zaatakował kobietę nożem kuchennym o długości ostrza 11,5 cm. Zadał jej kilkanaście ciosów w okolice głowy oraz przedramiona, powodując rany kłute i cięte m. in. na lewym policzku i w okolicy lewej skroni.

Kiedy ostrze noża się złamało, mężczyzna nadal uderzał kobietę rękojeścią, łamiąc jej nos.

Jak ustaliła prokuratura, napastnik znał wcześniej swoją ofiarę. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń ciała, przyznał się do popełnienia czynu, składając wyjaśnienia przed prokuratorem. Prokuratura nie ujawnia motywu działania sprawcy.

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Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy został złożony do sądu 23 czerwca. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 10 lat, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokuratura prowadzi dalsze czynności śledcze. Ze względu na dobro postępowania, na obecnym etapie nie będą udzielane dodatkowe informacje.

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