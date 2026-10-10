Podkarpackie
Wjechała na pasach w kobietę z dzieckiem
Do wypadku doszło w piątek, 9 października, przed godziną 17 w miejscowości Jeżowe na drodze wojewódzkiej numer 878. Samochód osobowy potrącił kobietę z dzieckiem na przejściu dla pieszych.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letnia kobieta kierująca Oplem potrąciła na przejściu kobietę z dzieckiem. Obie piesze z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala - przekazał tvn24.pl młodszy aspirant Eryk Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.
Kierująca Oplem była trzeźwa.
Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl