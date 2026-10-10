Podkarpackie Wjechała na pasach w kobietę z dzieckiem Martyna Sokołowska |

Kobieta z dzieckiem potrącone na pasach Źródło wideo: OSP Jeżowe Źródło zdj. gł.: OSP Jeżowe

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Do wypadku doszło w piątek, 9 października, przed godziną 17 w miejscowości Jeżowe na drodze wojewódzkiej numer 878. Samochód osobowy potrącił kobietę z dzieckiem na przejściu dla pieszych.

W wypadku ranna została kobieta, a także dziecko Źródło zdjęcia: OSP Jeżowe

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letnia kobieta kierująca Oplem potrąciła na przejściu kobietę z dzieckiem. Obie piesze z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala - przekazał tvn24.pl młodszy aspirant Eryk Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Dwie osoby - kobieta i dziecko - trafiły do szpitala Źródło zdjęcia: OSP Jeżowe

Kierująca Oplem była trzeźwa.

Policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.