Legionella w podkarpackim szpitalu

Prof. Zajkowska o tym, jak chronić się przed legionellą Źródło: TVN24

Podwyższone stężenie bakterii Legionella wykryto w instalacji wodnej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na Podkarpaciu. Jak informuje sanepid, placówka rozpoczęła działania w celu eliminacji bakterii. Nieczynna jest między innymi część pryszniców.

Informację o wykryciu bakterii z rodzaju Legionella w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle otrzymaliśmy na Kontakt24. Według zgłoszenia naszego czytelnika, w placówce zakazano korzystania z wody nawet do mycia.

Legionella w szpitalu w Jaśle. Sanepid potwierdza

Teresa Iwaniec, dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy Kontaktu24 potwierdziła, że w tamtejszym szpitalu podczas rutynowego badania jakości wody wykryto podwyższone stężenie bakterii Legionella.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Źródło: szpital.jaslo.pl

"Próbka, w której wykryto ponadnormatywne stężenie Legionelli, pochodziła z instalacji wodnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle niezwłocznie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazując podjęcie działań naprawczych" - napisała Teresa Iwaniec.

Jak przekazała szefowa jasielskiego sanepidu, szpital rozpoczął działania w celu eliminacji bakterii. To między innymi czyszczenie i dezynfekcja instalacji wody ciepłej, dezynfekcja termiczna całości instalacji i wymiana części perlatorów (to sitka na końcu wylewki). W lecznicy wyłączono też z użytkowania część pryszniców w miejscach wskazanych w decyzji.

"Po zakończeniu działań naprawczych w Szpitalu przeprowadzone zostanie powtórne badanie wody" - poinformowała dyrektorka PSSE w Jaśle.

Legionella pneumophila Źródło: Shutterstock

Legionella. Objawy

Zakażenie legionellą najczęściej prowadzi do niegroźnych infekcji układu oddechowego. U części osób zakażonych może dojść do rozwinięcia legionellozy, czyli ciężkiej postaci infekcji, która może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Objawia się ona poprzez bóle mięśni i głowy, gorączkę, suchy kaszel i problemy z oddychaniem. Może wywoływać także wymioty i biegunkę.