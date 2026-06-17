Rzeszów Kierowca uciekał, pasażer przez szybę wyrzucał narkotyki. Nagranie Oprac. Martyna Sokołowska |

Kierowca uciekał, pasażer przez szybę wyrzucał narkotyki Źródło wideo: KPP Jasło Źródło zdj. gł.: KPP Jasło

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała jasielska policja, do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego. Patrol drogówki próbował zatrzymać czarne audi do kontroli. Kierowca zignorował sygnały, przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle i zaczął uciekać w kierunku Wolicy. W trakcie pościgu łamał przepisy, wielokrotnie nie zatrzymując się przed znakiem "stop" i próbując zmylić policjantów przez zmianę kierunkowskazów.

Zatrzymani po pościgu

W trakcie pościgu funkcjonariusze na bieżąco przekazywali dyżurnemu oraz innym patrolom informacje o kierunku ucieczki i o tym, że pasażer audi wyrzucał z auta podejrzane pakunki.

W pewnym momencie audi wjechało w zarośla, a kierowca i pasażer próbowali uciekać pieszo. Obaj zostali zatrzymani po krótkim pościgu. W samochodzie oraz w miejscach, w których pasażer wyrzucał pakunki, funkcjonariusze znaleźli amfetaminę i marihuanę.

Kierowca porzucił auto i próbował uciekać pieszo Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Kierowca pod wpływem narkotyków

"Kiedy obaj mężczyźni zostali zatrzymani okazało się, że kierowca Audi ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało w organizmie 35-latka obecność amfetaminy i marihuany" - przekazał podkomisarz Daniel Lelki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Kierowca był pod wpływem narkotyków Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Podczas dalszych działań policjanci przeszukali mieszkanie 29-latka, gdzie zastali 27-letniego mężczyznę. Znaleźli tam blisko 80 gramów narkotyków, wagę elektroniczną, kilkadziesiąt woreczków strunowych oraz około cztery tysiące złotych.

Policjanci zabezpieczyli narkotyki Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Usłyszeli zarzuty

27-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Jaśle zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Odpowiedzialności karnej nie unikną także pozostali dwaj mężczyźni. 29-latek odpowie za posiadanie narkotyków, natomiast 35-letni kierowca stanie przed sądem za ucieczkę przed policją, prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz jazdę mimo cofniętych uprawnień. Dodatkowo poniesie konsekwencje za liczne wykroczenia popełnione w trakcie pościgu.

Kierowca i pasażer zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty Źródło zdjęcia: KPP Jasło

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo