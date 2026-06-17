Kierowca uciekał, pasażer przez szybę wyrzucał narkotyki. Nagranie
Jak przekazała jasielska policja, do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego. Patrol drogówki próbował zatrzymać czarne audi do kontroli. Kierowca zignorował sygnały, przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle i zaczął uciekać w kierunku Wolicy. W trakcie pościgu łamał przepisy, wielokrotnie nie zatrzymując się przed znakiem "stop" i próbując zmylić policjantów przez zmianę kierunkowskazów.
Zatrzymani po pościgu
W trakcie pościgu funkcjonariusze na bieżąco przekazywali dyżurnemu oraz innym patrolom informacje o kierunku ucieczki i o tym, że pasażer audi wyrzucał z auta podejrzane pakunki.
W pewnym momencie audi wjechało w zarośla, a kierowca i pasażer próbowali uciekać pieszo. Obaj zostali zatrzymani po krótkim pościgu. W samochodzie oraz w miejscach, w których pasażer wyrzucał pakunki, funkcjonariusze znaleźli amfetaminę i marihuanę.
Kierowca pod wpływem narkotyków
"Kiedy obaj mężczyźni zostali zatrzymani okazało się, że kierowca Audi ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało w organizmie 35-latka obecność amfetaminy i marihuany" - przekazał podkomisarz Daniel Lelki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
Podczas dalszych działań policjanci przeszukali mieszkanie 29-latka, gdzie zastali 27-letniego mężczyznę. Znaleźli tam blisko 80 gramów narkotyków, wagę elektroniczną, kilkadziesiąt woreczków strunowych oraz około cztery tysiące złotych.
Usłyszeli zarzuty
27-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Jaśle zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Odpowiedzialności karnej nie unikną także pozostali dwaj mężczyźni. 29-latek odpowie za posiadanie narkotyków, natomiast 35-letni kierowca stanie przed sądem za ucieczkę przed policją, prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz jazdę mimo cofniętych uprawnień. Dodatkowo poniesie konsekwencje za liczne wykroczenia popełnione w trakcie pościgu.