Policjant na motocyklu wjechał w kobietę na łące
Do wypadku z udziałem policyjnego motocykla doszło w sobotę (2 maja) około godziny 13:15 w miejscowości Jabłonica w powiecie jasielskim.
Jak przekazała portalowi jaslo112.pl Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a policjanci podjęli za nim pościg. W jego trakcie jeden z funkcjonariuszy, prowadzący motocykl, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobliską łąkę. Tam motocykl uderzył w stojącą kobietę.
Poszkodowana z urazem nogi została przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Policjant nie odniósł obrażeń. Drugi z funkcjonariuszy odstąpił od pościgu, by udzielić pomocy.
Na miejscu pracowali strażacy z JRG PSP Jasło, druhowie z OSP Święcany i OSP Jabłonica, zespół ratownictwa medycznego z podstacji SPPR w Jaśle oraz policjanci z KPP Jasło. Na czas prowadzenia działań droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
Obecnie policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
