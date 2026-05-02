Rzeszów Policjant na motocyklu wjechał w kobietę na łące

Powiat jasielski Źródło: Google Maps

Do wypadku z udziałem policyjnego motocykla doszło w sobotę (2 maja) około godziny 13:15 w miejscowości Jabłonica w powiecie jasielskim.

Kierujący motocyklem policjant wjechał w kobietę Źródło: jaslo112.pl

Jak przekazała portalowi jaslo112.pl Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, kierowca BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a policjanci podjęli za nim pościg. W jego trakcie jeden z funkcjonariuszy, prowadzący motocykl, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobliską łąkę. Tam motocykl uderzył w stojącą kobietę.

Poszkodowana z urazem nogi została przetransportowana do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Policjant nie odniósł obrażeń. Drugi z funkcjonariuszy odstąpił od pościgu, by udzielić pomocy.

Na miejscu pracowali strażacy z JRG PSP Jasło, druhowie z OSP Święcany i OSP Jabłonica, zespół ratownictwa medycznego z podstacji SPPR w Jaśle oraz policjanci z KPP Jasło. Na czas prowadzenia działań droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Obecnie policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Miejsce wypadku Źródło: jaslo112.pl