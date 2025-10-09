Zadał 53 ciosy, zgwałcił i udusił 84-latkę

Do zdarzenia doszło w miejscowości Hyżne Źródło: Google Maps

Oprócz kary 25 lat więzienia sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek zapłaty 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz rodziny ofiary. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 20 lat kary.

Zadał 53 ciosy, zgwałcił i udusił

Sprawa dotyczy zabójstwa z 2023 roku. Sławomir D. przyszedł wieczorem 14 maja do domu samotnie mieszkającej sąsiadki, 84-letniej Krystyny S. Jak informowali śledczy, zaatakował staruszkę, zadał jej co najmniej 53 ciosy ręką i nogą oraz bliżej nieustalonym narzędziem. Później zgwałcił kobietę, a następnie udusił. Po wszystkim przeszukał dom, ukradł przedmioty bez większej wartości materialnej i około 300 złotych w gotówce.

Jak ustaliła prokuratura, kobieta dobrowolnie wpuściła sprawcę do swego domu. Oboje mieszkali w tej samej miejscowości, mężczyzna był jej znany, miał jej pomagać w wykonywaniu czynności domowych.

Śledczy informowali też, że wyjście mężczyzny z domu ofiary zarejestrowały kamery zainstalowane na sąsiednim budynku. Ponadto widział go też jeden z sąsiadów.

Do zdarzenia doszło w tym domu w Hyżnem pod Rzeszowem Źródło: tvn24.pl

Ciało Krystyny S. znalazł następnego dnia jej siostrzeniec. Policjanci zatrzymali zabójcę po kilkunastu godzinach. W trakcie śledztwa mężczyzna wielokrotnie zmieniał swoją wersję wydarzeń. Trafił do aresztu, który był kilkukrotnie przedłużany.

Zmiana zarzutów

Sławomir D. początkowo usłyszał zarzut zgwałcenia i nieumyślnego spowodowania śmierci 84-latki. Śledczy zmienili drugi zarzut na zabójstwo, gdy dostali wyniki sekcji zwłok.

Mężczyznę zbadali biegli psychiatrzy. Orzekli, że Sławomir D. w chwili zabójstwa miał ograniczoną poczytalność. Jednocześnie wskazali, że jest on zdolny do udziału w postępowaniu przed sądem. Uznali też, że D. może przebywać w zakładzie karnym i w areszcie śledczym, ale w systemie terapeutycznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla upośledzonych umysłowo.

Sławomir D. nie był wcześniej karany. Nie pracował i nadużywał alkoholu.