Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Zadał 53 ciosy, zgwałcił i udusił 84-latkę

Do zdarzenia doszło w tym domu w Hyżnem pod Rzeszowem
Do zdarzenia doszło w miejscowości Hyżne
Źródło: Google Maps
Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał 51-letniego Sławomira D. na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo połączone ze zgwałceniem 84-letniej kobiety z miejscowości Hyżne (Podkarpacie). Wyrok nie jest prawomocny.

Oprócz kary 25 lat więzienia sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek zapłaty 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz rodziny ofiary. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 20 lat kary.

Zadał 53 ciosy, zgwałcił i udusił

Sprawa dotyczy zabójstwa z 2023 roku. Sławomir D. przyszedł wieczorem 14 maja do domu samotnie mieszkającej sąsiadki, 84-letniej Krystyny S. Jak informowali śledczy, zaatakował staruszkę, zadał jej co najmniej 53 ciosy ręką i nogą oraz bliżej nieustalonym narzędziem. Później zgwałcił kobietę, a następnie udusił. Po wszystkim przeszukał dom, ukradł przedmioty bez większej wartości materialnej i około 300 złotych w gotówce.

Jak ustaliła prokuratura, kobieta dobrowolnie wpuściła sprawcę do swego domu. Oboje mieszkali w tej samej miejscowości, mężczyzna był jej znany, miał jej pomagać w wykonywaniu czynności domowych.

Śledczy informowali też, że wyjście mężczyzny z domu ofiary zarejestrowały kamery zainstalowane na sąsiednim budynku. Ponadto widział go też jeden z sąsiadów.

Do zdarzenia doszło w tym domu w Hyżnem pod Rzeszowem
Do zdarzenia doszło w tym domu w Hyżnem pod Rzeszowem
Źródło: tvn24.pl

Ciało Krystyny S. znalazł następnego dnia jej siostrzeniec. Policjanci zatrzymali zabójcę po kilkunastu godzinach. W trakcie śledztwa mężczyzna wielokrotnie zmieniał swoją wersję wydarzeń. Trafił do aresztu, który był kilkukrotnie przedłużany.

Zmiana zarzutów

Sławomir D. początkowo usłyszał zarzut zgwałcenia i nieumyślnego spowodowania śmierci 84-latki. Śledczy zmienili drugi zarzut na zabójstwo, gdy dostali wyniki sekcji zwłok.

Mężczyznę zbadali biegli psychiatrzy. Orzekli, że Sławomir D. w chwili zabójstwa miał ograniczoną poczytalność. Jednocześnie wskazali, że jest on zdolny do udziału w postępowaniu przed sądem. Uznali też, że D. może przebywać w zakładzie karnym i w areszcie śledczym, ale w systemie terapeutycznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla upośledzonych umysłowo.

Sławomir D. nie był wcześniej karany. Nie pracował i nadużywał alkoholu.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
RzeszówPodkarpacieProkuraturaZabójstwo
Czytaj także:
Zaginiona Małgorzata z Inowrocławia
Małgorzata zaginęła blisko 20 lat temu. Brytyjscy śledczy badający sprawę znaleźli ludzkie szczątki
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Rywalka Fręch dokonuje cudów. Znów odrobiła straty
RELACJA
Zimno
Czy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Piotr Alexewicz
Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego. Zaczyna Piotr Alexewicz
Maciej Wacławik
Pilne
Funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej poważnie ranni po ataku w Gruzji
Świat
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w Sejmie
800 plus, podwyżki emerytur i armia. Minister o kluczowej ustawie
BIZNES
Kobieta biła i wyzywała ratowników
Była agresywna w autobusie, zaatakowała też ratowników medycznych
Wrocław
Karol Nawrocki
Nawrocki pisze do Von der Leyen. "Uprzejmie informuję..."
Polska
obwod-wołgogradzkI
Ogromny zakład Łukoilu trafiony przez Ukraińców
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump o szansach na Nagrodę Nobla: pewnie znajdą jakiś powód
Świat
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciek żrącej substancji w szkole. Ewakuacja 300 osób
WARSZAWA
Konkret24. "Ukraińcy w polskim Sejmie w 2027"? Jak oni to wymyślili
"Ukraińcy w polskim Sejmie w 2027"? Jak oni to wymyślili
Michał Istel
imageTitle
Sabalenka straszy w Wuhanie
EUROSPORT
Policja
Spadł kolejny balon, policja na miejscu
Lublin
Do szpitala trafiła kobieta z dwójką dzieci oraz kierowca drugiego auta
Czołowe zderzenie. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, ranne
Lublin
Auto dachowało na Dolnym Śląsku
Auto dachowało. Nie żyje kobieta, dziecko w szpitalu
Wrocław
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Liczby są alarmujące. "Patologia"
BIZNES
Zniszczenia w Strefie Gazy
Co dalej ze Strefą Gazy? Plan Trumpa punkt po punkcie
Maciej Wacławik
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
METEO
Akt oskarżenia w sprawie urzędnika podejrzanego o szpiegostwo (zdj. ilustracyjne)
Urzędnik oskarżony o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu
WARSZAWA
Związki partnerskie
Jaka przyszłość związków partnerskich? "Musi to na Rusi"
Polska
Mężczyzna na hulajnodze potrącił dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącenie dwóch dziewczynek. Jechały na jednej hulajnodze 
Szczecin
Strefa Gazy
Pokój w Strefie Gazy? "Nieco przerysowane"
Świat
Chińskie myśliwce Su-30, sierpień 2025
Tajwan ostrzega, jak Chiny chcą zaskoczyć swoim uderzeniem
Świat
imageTitle
O'Sullivan w doskonałym nastroju. Nie czuł takiej mocy od 13 lat
EUROSPORT
pc
"Standardem było dopisywanie zer do rachunku i upijanie klientów do nieprzytomności"
Bertold Kittel
imageTitle
GKS Tychy z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Piotr Alexewicz
Polonezy czas zacząć. Drugi etap konkursu
WARSZAWA
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
METEO
przemoc dziecko kobieta depresja shutterstock_1465291778
Przemoc wobec męża i dzieci, 50-latka aresztowana
Lublin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica