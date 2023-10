Po kłótni podpalił dom, w którym byli jego matka i brat

43-letni mieszkaniec wsi Golcowa (woj. podkarpackie) trafił do aresztu na trzy miesiące, po tym, jak groził swojej matce i bratu, że ich zabije, a później podpalił dom, w którym przebywali. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątek 13 października, przed godziną 22. To wtedy strażacy i policjanci zostali poinformowani o pożarze domu w miejscowości Golcowa. Mimo akcji gaśniczej, budynek spłonął. - Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, że ogień pojawił się w budynku gospodarczym przylegającym bezpośrednio do domu jednorodzinnego i został podłożony przez inną osobę - poinformował we wtorek oficer prasowy policji w Brzozowie, aspirant Tomasz Hałka.