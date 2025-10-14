Logo strona główna
Rzeszów

Dziadek z wnuczką zginęli na przejeździe kolejowym. Wyniki sekcji zwłok

Tragiczny wypadek w Horzelowie. Nie żyje 85-latek i jego 11-letnia wnuczka
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Źródło: TVN24
Urazy wielonarządowe były przyczyną śmierci 85-letniego mężczyzny i jego 11-letniej wnuczki, którzy zginęli na przejeździe kolejowym w Chorzelowie na Podkarpaciu. Kierowca szynobusu został przesłuchany. Trwa analiza zabezpieczonego monitoringu.

Śledczy dysponują wstępną opinią biegłych odnośnie przyczyny śmierci mężczyzny i dziewczynki. Na pisemną, pełną opinię trzeba będzie jeszcze poczekać. - Z przekazanych nam informacji wynika, że przyczyną śmierci obu osób, które zginęły na przejeździe kolejowym, były urazy wielonarządowe. Takie obrażenia są charakterystyczne w przypadku wypadków komunikacyjnych - wyjaśnia Konrad Włoszczyna, szef Prokuratury Rejonowej w Mielcu, która bada okoliczności tragicznego zdarzenia.

Jak powiedział nam prokurator, kierujący szynobusem został już przesłuchany. - Trwają przesłuchania innych ustalonych świadków wypadku, analiza zabezpieczonego monitoringu. Kluczowa dla nas będzie opinia Komisji Badania Wypadków Kolejowych, na którą czekamy - podkreślił Włoszczyna.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z artykułu 177 par. 2 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku kolejowego ze skutkiem śmiertelnym. Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Jak przekazał nam prokurator Włoszczyna, ze wstępnych ustaleń wynika, że szynobus jechał z przepisową prędkością, która w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, wynosi 120 kilometrów na godzinę. Miał wyhamować 400 metrów dalej. Wejście na przejście kolejowe poprzedzają barierki ustawione tak, aby wymusić obejrzenie się w jedną i drugą stronę torów.

Śledczy ustalili, że dziadek codziennie odbierał wnuczkę ze szkoły i pokonywał trasę, gdzie doszło do zdarzenia. Jak przekazał nam szef mieleckiej prokuratury rejonowej, około 50 metrów przed przejściem kolejowym znajduje się zakręt. Dzień był chłodny i deszczowy. Nie wiemy, czy dziadek z wnuczką mieli na głowach kaptury, czy szli pod parasolką. Czy nie zauważyli, że jedzie szynobus? Czy pojazdu jeszcze nie było widać? To wszystko wyjaśniać będą śledczy.

