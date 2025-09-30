Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją

Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 16 w miejscowości Chorzelów (woj. podkarpackie). Jak przekazała portalowi tvn24.pl podkom. Bernadetta Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, ze wstępnych ustaleń wynika, że dziadek i wnuczka przechodzili przez oznakowane przejście kolejowe, kiedy potrącił ich szynobus.
Nie udało się ich uratować.
Okoliczności wyjaśni policja
Dziewczynka chodziła do czwartej klasy szkoły podstawowej. Mężczyzna miał ponad 80 lat.
Na miejscu cały czas pracują służby. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni teraz policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mielcu