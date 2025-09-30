Logo strona główna
Rzeszów

Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją

Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Śmiertelne potrącenie na torach. Zginęli dziadek z wnuczką
Źródło: KPP w Mielcu
Starszy mężczyzna i dziewczynka zostali potrąceni przez szynobus, kiedy przechodzili przez oznakowane przejście kolejowe. Jak informuje policja, to dziadek i wnuczka. Nie udało się ich uratować.

Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 16 w miejscowości Chorzelów (woj. podkarpackie). Jak przekazała portalowi tvn24.pl podkom. Bernadetta Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, ze wstępnych ustaleń wynika, że dziadek i wnuczka przechodzili przez oznakowane przejście kolejowe, kiedy potrącił ich szynobus.

Nie udało się ich uratować.

Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Źródło: KPP w Mielcu

Okoliczności wyjaśni policja

Dziewczynka chodziła do czwartej klasy szkoły podstawowej. Mężczyzna miał ponad 80 lat.

Na miejscu cały czas pracują służby. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni teraz policja pod nadzorem prokuratury.

Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Źródło: KPP w Mielcu
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Źródło: KPP w Mielcu

Autorka/Autor: MAK/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mielcu

województwo podkarpackie
