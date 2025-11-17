Tą bronią Niemcy zamierzali wygrać wojnę. Odkryto elementy rakiety V-2

Do zdarzenia doszło w powiecie ropczycko-sędziszowskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę, 15 listopada, podczas badań terenowych prowadzonych w okolicach Parku Historycznego w Bliźnie na Podkarpaciu, gdzie w czasie II wojny światowej testowano tajną broń Hitlera, wydobyto elementy rakiety V-2.

Znalezisko z czasów wojny

W leju powstałym po wybuchu rakiety znaleziono głowicę oraz szereg mniejszych części, które - mimo upływu lat - zachowały się w bardzo dobrym stanie.

Fragmenty niemieckiej rakiety V-2 wydobyte w Bliźnie Źródło: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Fragmenty niemieckiej rakiety V-2 wydobyte w Bliźnie Źródło: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie

"Za pomocą rakiet V-2 (Aggregat 4) Niemcy zamierzali wygrać wojnę i tylko działania polskiego wywiadu pozwoliły aliantom zbombardować niemiecki ośrodek badawczy na wyspie Uznam i opóźnić niemieckie badania o jeden rok, co miało wpływ na ostateczny wynik II wojny światowej" - informuje Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Rozwiń

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, archeolodzy, saperzy oraz pasjonaci historii z klubów eksploracyjnych. Wydarzenie wsparły także lokalne instytucje i organizacje.

Odnalezione elementy wzbogacą ekspozycję Parku Historycznego w Bliźnie im. Wywiadu Armii Krajowej, który od lat przypomina o wojennym dziedzictwie regionu i roli polskiego wywiadu w pokrzyżowaniu planów nazistowskich Niemiec.

Ślady tajnej broni Hitlera na Podkarpaciu Źródło: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie

OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Siemoniak: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne