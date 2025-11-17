Tą bronią Niemcy zamierzali wygrać wojnę. Odkryto elementy rakiety V-2

W sobotę, 15 listopada, podczas badań terenowych prowadzonych w okolicach Parku Historycznego w Bliźnie na Podkarpaciu, gdzie w czasie II wojny światowej testowano tajną broń Hitlera, wydobyto elementy rakiety V-2.
Znalezisko z czasów wojny
W leju powstałym po wybuchu rakiety znaleziono głowicę oraz szereg mniejszych części, które - mimo upływu lat - zachowały się w bardzo dobrym stanie.
"Za pomocą rakiet V-2 (Aggregat 4) Niemcy zamierzali wygrać wojnę i tylko działania polskiego wywiadu pozwoliły aliantom zbombardować niemiecki ośrodek badawczy na wyspie Uznam i opóźnić niemieckie badania o jeden rok, co miało wpływ na ostateczny wynik II wojny światowej" - informuje Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, archeolodzy, saperzy oraz pasjonaci historii z klubów eksploracyjnych. Wydarzenie wsparły także lokalne instytucje i organizacje.
Odnalezione elementy wzbogacą ekspozycję Parku Historycznego w Bliźnie im. Wywiadu Armii Krajowej, który od lat przypomina o wojennym dziedzictwie regionu i roli polskiego wywiadu w pokrzyżowaniu planów nazistowskich Niemiec.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie