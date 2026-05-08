Pijany spał w BMW, w aucie miał "małpki"
We wtorek o godzinie 18.30 dyżurny miejskiej policji za pośrednictwem numeru alarmowego 112 otrzymał informację o nietrzeźwym kierującym BMW w Błażowej. Na miejsce zostali skierowani policjanci z Dynowa, którzy pozostawali w kontakcie ze świadkiem zdarzenia.
Funkcjonariusze zauważyli wskazany samochód, a w jego wnętrzu - mężczyznę śpiącego za kierownicą. Jak przekazała policja, od 25-letniego mieszkańca powiatu rzeszowskiego czuć było wyraźną woń alkoholu. Obok niego znajdowały się puste butelki po alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad 3,7 promila. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że wcześniej pił alkohol i w takim stanie prowadził samochód. Te informacje potwierdził również świadek.
Wkrótce mężczyzna usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, a także utrata pojazdu.
