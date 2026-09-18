Alerty? Przeczytam i usuwam. A co mam robić? - mówi mieszkanka Ustrzyk Dolnych

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Godzina 7.09. Budzi mnie dźwięk telefonu. Odczytuję SMS-a. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów". 34 minuty później przychodzi kolejny SMS: "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainie. Brak zagrożenia na terenie Polski".

Wiadomości o tej treści od 20 sierpnia 2026 roku regularnie dostają mieszkańcy województwa podkarpackiego i lubelskiego. Zaczęły przychodzić po tym, gdy 30 lipca rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicach Tarnawy-Kolonii na Lubelszczyźnie. Po zarzutach dotyczących nieskuteczności systemu ostrzegania Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziały szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach za pośrednictwem SMS-ów, nawet gdy dotyczą one jeszcze terytorium Ukrainy. I tak też się dzieje.