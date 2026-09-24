Rzeszów Atak nożownika w klasztorze. Jedna osoba nie żyje

Pilne Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do ataku doszło w czwartek około godziny 9.30 na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie, po czym pojechali na miejsce. Okazało się, że obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę. Funkcjonariusza zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami - powiedziała Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Jedna osoba nie żyje

Policja potwierdziła również, że jedna z ofiar napastnika nie przeżyła ataku.

- To jeden z mężczyzn. Niestety on nie przeżył tego zdarzenia- poinformowała Anna Długosz.

Poszkodowani byli duchownymi. Nie wiadomo natomiast, kim jest ranna kobieta.

– Na tę chwilę nie mamy takich informacji – powiedziała Anna Długosz, pytana o to, czy kobieta jest jedną z benedyktynek.

Na miejscu nadal pracują policjanci. Motywy działania 31-letniego obywatela Ukrainy nie są na razie znane. Śledczy prowadzą czynności mające wyjaśnić szczegółowy przebieg ataku.- poinformowała Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.