"Listy do M. Pożegnania i Powroty" zdeklasowały hollywoodzkie produkcje Źródło: Ewelina Witenberg/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Choć zmieniają się życiowe perypetie bohaterów kolejnych części "Listów do M.", pewne rzeczy pozostają niezmienne od lat: świąteczna atmosfera, śnieg jak z bajki, przesłanie, które ociepli nawet najbardziej zmrożone serca oraz plejada polskich gwiazd. Gotowi na przypomnienie kilku faktów na temat ulubionych bohaterów?

Wszystkie filmy z serii "Listy do M." obejrzysz na HBO Max, platformie, która jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.