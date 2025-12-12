Bardzo szponciliście w tym tygodniu? Zapraszamy na quiz

Też macie czasem wrażenie, że niektóre wyrazy ze słownika dzisiejszej młodzieży brzmią jakby ktoś je odnalazł w "Tytusie, Romku i A'Tomku"? W tym tygodniu wszyscy szponcą. Jak młodzieżowi językoznawcy będą dalej szli w tę stronę, wśród kandydatur do Młodzieżowego Słowa Roku 2030, zobaczymy wyrażenia: szpaner, cykasz się, przypał i niezła draka.
Tymczasem zapraszamy na kolejny quiz. Bez blagi, wyszedł naprawdę czadowy.
Co oznacza słowo "szponcić"? Najczęściej wyświetlany post Donalda Tuska Kogo woli poseł Jacek Sasin? Australia wprowadziła limit wieku w mediach społecznościowych Urodziny Maryli Rodowicz Kogo Muniek zwolnił z T.Love? "Niewypucowane auto". Szef MSZ "bardzo przeprasza"
Autorka/Autor: Adam Michejda
Źródło: TVN24