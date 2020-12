Dla malutkiego Marcelka to będą pierwsze w życiu święta. Dla jego rodziny będą cudowne, bo spędzą je razem. A to wcale nie było pewne. U dziecka, gdy było w łonie matki, wykryto guza w klatce piersiowej. Dzięki badaniom prenatalnym lekarze wiedzieli, co zrobić i wszystko skończyło się najlepiej, jak mogło. Reportaż Moniki Celej.