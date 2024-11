"Dzisiaj zabijesz bojownika Hamasu, jutro jego dzieci - karmione ideologią - przyjdą się zemścić"

Ami Ayalon jest admirałem w stanie spoczynku, był komandosem 13. flotylli i dowódcą izraelskiej marynarki wojennej. W latach 1996-2000 Ayalon kierował Szin Bet, izraelską służbą specjalną odpowiedzialną za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2006 roku został wybrany do Knesetu z ramienia Partii Pracy. Odszedł z czynnej polityki trzy lata później.

I ma na to dowód historyczny: - Kilka lat po wojnie Jom Kipur do Jerozolimy przyleciał prezydent Egiptu - Anwar Sadat. Zapanował pokój. I to trwały pokój, który stał się kamieniem węgielnym naszego bezpieczeństwa.