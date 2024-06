Dzieło pielgrzymkowe i apartament za milion od Czarnka. Kontrola: brak dowodów na działalność

Za Fundacją "Pod Damaszkiem" stoi radykalnie prawicowy ksiądz Mirosław Matuszny, który nawoływał m.in. by "w imię Chrystusa stawić czoło sodomickiemu terrorowi".

W nieruchomości finansowanej z willi plus powstała Akademia Prawdy, Dobra i Piękna. Dopiero po kontroli fundacja zaczęła organizować w lokalu korepetycje prowadzone przez wolontariuszy.

Dotarliśmy do wyników audytu przeprowadzonego w fundacji na zlecenie MEN. Według wizytatorów podczas kwietniowej kontroli fundacja nie potrafiła przedstawić żadnych dowodów na prowadzenie zajęć wymienionych we wniosku grantowym.

Fundacja "Pod Damaszkiem" w 2022 r. otrzymała dotację na zakup lokalu w apartamentowcu w Lublinie w ramach programu willa plus. Miała "wspierać system oświaty".

Spotykamy się we wrześniu 2023 r. pod plebanią w Snopkowie. Proboszcz wraca właśnie z lekcji religii. W szkole naprzeciwko (minister Czarnek w 2022 r. odwiedzał ją dwukrotnie) ma etat, oprócz tego pracuje cztery godziny w tygodniu w jednej z prywatnych szkół w Lublinie. Jak mówi, od 26 lat pracuje z młodzieżą.

Z uśmiechem zaprasza nas do środka, częstuje kawą.

Matuszny to również założyciel i członek rady programowej (odpowiedzialnej przede wszystkim za finanse) Fundacji "Pod Damaszkiem", której siedziba do dzisiaj - jak wynika z dokumentów złożonych do KRS - mieści się w jego parafii.