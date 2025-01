Justyna, według sądu, "wtargnęła na jezdnię", ale to kierowca, który ją zabił, ma iść do więzienia

"Nitki ich losów" przecięły się na warszawskiej Wisłostradzie. Justyna wysiadła z taksówki na środku jezdni i kilka sekund później straciła życie pod kołami pędzącej mazdy. Mimo że kobieta była pijana i nie powinno jej być w tym miejscu, to kierowca mazdy odpowie za jej śmierć. Mężczyzna ma trafić do więzienia, bo na liczniku auta, w momencie uderzenia w 40-latkę, miał minimum 120 km/h. We wtorek sąd ogłosił wyrok.