Gdzie jest "Frog"? I dlaczego już nie ma listu gończego za nim?

"Pirat drogowy Robert N., ps. Frog, znany z nagrywania swoich szaleńczych rajdów ulicami Warszawy, nie stawił się dobrowolnie do odbycia kary. Teraz policja poszukuje go listem gończym" - informowaliśmy we wrześniu w tvnwarszawa.pl. N. miał odsiedzieć wyrok za złamanie czterech sądowych zakazów prowadzenia pojazdów.