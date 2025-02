Techimperium kontratakuje. Jak bronić wolności słowa przed wielkimi platformami?

No bo jak to? Ci wszyscy postępowi wolnościowcy nagle skręcili w prawo?

To, co wydarzyło się w Waszyngtonie, nie było tylko symboliczne. Już wcześniej, od kiedy wiadomo było, że to Donald Trump zasiądzie w Białym Domu na kolejne cztery lata, wiele amerykańskich dużych firm zaczęło deklarować, że wycofuje się z polityki DEI (skrót od angielskich słów "Diversity, Equity and Inclusion", oznacza: "różnorodność, równość i włączanie"). Ze wspierania i rozwijania programów mających za zadanie tworzenie zróżnicowanych i przyjaznych mniejszościom środowisk pracy zrezygnowały nie tylko firmy technologiczne, takie jak Meta czy Google, wycofał się z nich nawet McDonalds. Jest to oczywiście kierunek pożądany przez nową administrację, która podobne praktyki stosuje na poziomie np. urzędów federalnych.