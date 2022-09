"Musimy mówić o sponiewieranych ciałach, o bólu, nienarodzonych dzieciach i niespełnionych miłościach"

- Do lekarza przychodzi człowiek, który wygląda dość dobrze. Wyniki badań nie wykazują nieprawidłowości. Lekarz, który nie miał wcześniej do czynienia z tą chorobą, zaczyna podejrzewać, że pacjent jest hipochondrykiem, cierpi na depresję albo że objawy są psychosomatyczne - opowiada Tatiana Okupnik o swoich doświadczeniach związanych z diagnozowaniem choroby genetycznej, jaką jest zespół Ehlersa-Danlosa.

- EDS różnie reaguje na ciążę, bo może się nic nie zmienić, może on być w regresie albo objawy mogą się nasilać, i tak było w moim przypadku - przyznaje Tatiana Okupnik. - Przed urodzeniem dzieci muzyka była ze mną wszędzie, a po tym, jak zostałam mamą - w domu zapanowała cisza. Nie miałam na to miejsca, drażniły mnie dźwięki - wspomina.

Estera Prugar: co znaczy to, że "mama idzie w długą"?

Tatiana Okupnik: Dla mnie ta piosenka jest właśnie powrotem do muzyki, bo przez kilka lat to był element układanki, którego mi brakowało, ale nie byłam na niego gotowa. Przed urodzeniem dzieci muzyka była ze mną wszędzie, a po tym, jak zostałam mamą - w domu zapanowała cisza. Nie miałam na to miejsca, drażniły mnie dźwięki.

Niektórzy znajomi sugerowali, że może powinnam napisać kołysanki dla dzieci, ale nie mogłam, bo to nie byłam ja. Później były inne propozycje, a ja zawsze odpowiadałam: "dajcie mi święty spokój". W ogóle nie miałam weny. Dopiero po latach, już po diagnozie i po operacji, kiedy udało się zaleczyć moje komplikacje poporodowe, gdy w końcu zajęłam się sobą, po jakimś czasie, oglądając jakiś amerykański program, w którym ktoś zaśpiewał jakąś piosenkę, ale nawet nie pamiętam jaką, nagle poczułam ciarki. Wtedy wiedziałam, że to wraca. Następnego dnia włączyłam muzykę, a kiedy dzieci spały, słuchałam różnych piosenek. I chyba dwa albo trzy lata później wybiegłam po siebie.

Było tak, że pandemia uwięziła naszą rodzinę w Stanach, gdzie mieliśmy pojechać na pięć dni do znajomych. Mieszkaliśmy na osiedlu górskich domków, których jest około 50, a w tamtym okresie zajęte były chyba tylko trzy, więc w tamtej chwili była to idealna sytuacja, ponieważ z nikim się nawet nie mijaliśmy, a dokoła nas były góry, zwierzęta i piękne lasy. Oczywiście bywało stresująco, bo zdarzały się tygodnie, kiedy w sklepach nie było dosłownie niczego, więc trzeba było szukać jedzenia, ale kiedy ta sytuacja została opanowana, któregoś dnia postanowiłam pobiegać. Śmieszne jest to, że przed moim wyjściem, kiedy zakładałam buty, mąż zapytał, co robię, bo nie jestem szczególnie biegającą osobą, więc był zdziwiony, a ja - jak gdyby nigdy nic - odpowiedziałam, że idę pobiegać, założyłam słuchawki i wyszłam. Przez cały ten czas słuchałam muzyki i po prostu czułam, że muszę rozruszać ciało. Oczywiście niedługo potem zaliczyłam kontuzję, ale przez kilka dni się udawało.